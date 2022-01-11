Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Миротворці" ОДКБ заявили, що вже готуються залишити Казахстан

Вівторок, 11 січня 2022, 19:29
ФОТО: ОДКБ

"Миротворці" ОДКБ заявили, що разом з міноборони Казахстану розробляють план з передачі об'єктів, що охороняються, правоохоронним органам республіки.

Джерело: командувач "миротворчих сил" у Казахстані Андрій Сердюков, якого цитують "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що "миротворці" після виконання завдань організують у взаємодії з Казахстаном повернення сил разом із технікою, авіацією до пунктів постійної дислокації в Росії.

Що було раніше: 11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що місію миротворчих сил ОДКБ у Казахстані завершено, виведення "миротворців" із країни розпочнеться за два дні та триватиме не більше 10 днів.

Колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані "після повної стабілізації обстановки" у державі.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Українська правда
Теми: Казахстан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сенат США провалив законопроєкт від республіканців про санкції проти "Північного потоку – 2"

відеоЯ не опинюсь за ґратами – Порошенко

Український супутник встановив зв’язок з центром на Хмельниччині

Вакцинація зменшує ризик смертності в 10 разів – статистика МОЗ

Новини 13 січня: заяви РФ про переговори з США, виведення військ ОДКБ з Казахстану

фотоУ понеділок в зоні ООС загинули двоє бійців з Дніпра

Усі новини...
Казахстан
Влада Казахстану незаконно застосувала підрозділ миротворців ООН – ЗМІ
Узбецьким журналістам і блогерам заборонили висвітлювати події в Казахстані
Українці в Казахстані не постраждали, але дехто хоче на батьківщину – МЗС
Останні новини
03:41
Укроборонпром перевірить оборонний завод "Іскра" через інформацію про зупинку роботи
02:57
Греція на тиждень продовжила Covid-обмеження
02:26
Нацрада виключила канал "VH 1 European" з переліку дозволених для ретрансляції в Україні
01:57
Резніков обговорив з главою Пентагону нарощування військ РФ на кордоні з Україною
01:21
Радник Байдена: Росія може сфабрикувати привід для вторгнення в Україну
00:35
Сенат США провалив законопроєкт від республіканців про санкції проти "Північного потоку – 2"
23:56
відеоЯ не опинюсь за ґратами – Порошенко
23:29
Британського принца Ендрю позбавили військових звань і титулу
23:11
Український супутник встановив зв’язок з центром на Хмельниччині
22:42
Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року
Усі новини...