Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Миротворці" ОДКБ заявили, що вже готуються залишити Казахстан

Вівторок, 11 січня 2022, 18:29
Миротворці ОДКБ заявили, що вже готуються залишити Казахстан
ФОТО: ОДКБ

"Миротворці" ОДКБ заявили, що разом з міноборони Казахстану розробляють план з передачі об'єктів, що охороняються, правоохоронним органам республіки.

Джерело: командувач "миротворчих сил" у Казахстані Андрій Сердюков, якого цитують "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що "миротворці" після виконання завдань організують у взаємодії з Казахстаном повернення сил разом із технікою, авіацією до пунктів постійної дислокації в Росії.

Реклама:

Що було раніше: 11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що місію миротворчих сил ОДКБ у Казахстані завершено, виведення "миротворців" із країни розпочнеться за два дні та триватиме не більше 10 днів.

Колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані "після повної стабілізації обстановки" у державі.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Українська правда
Теми: Казахстан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: