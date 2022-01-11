"Миротворці" ОДКБ заявили, що вже готуються залишити Казахстан
"Миротворці" ОДКБ заявили, що разом з міноборони Казахстану розробляють план з передачі об'єктів, що охороняються, правоохоронним органам республіки.
Джерело: командувач "миротворчих сил" у Казахстані Андрій Сердюков, якого цитують "РИА Новости"
Деталі: Зазначається, що "миротворці" після виконання завдань організують у взаємодії з Казахстаном повернення сил разом із технікою, авіацією до пунктів постійної дислокації в Росії.
Що було раніше: 11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що місію миротворчих сил ОДКБ у Казахстані завершено, виведення "миротворців" із країни розпочнеться за два дні та триватиме не більше 10 днів.
Колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані "після повної стабілізації обстановки" у державі.
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