Президент Казахстану заявив про завершення основної місії ОДКБ
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у країні та виведення "миротворчих" сил із 13 січня.
Джерело: Zakon.kz, запис заяви Токаєва
Пряма мова: "Основну місію миротворчих сил ОДКБ успішно завершено. За два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе трохи більше 10 днів".
Токаев объявляет о о завершении основной миссии ОДКБ в стране.
➡️https://t.co/GUP0ny5Ofr
Видео: трансляция «Хабар 24» pic.twitter.com/3cQG3XETvc
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 11, 2022
Цьому передувало: 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в Казахстані виконують "миротворчі завдання" 2 030 військовослужбовців сил ОДКБ і 250 одиниць бойової техніки.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
- МВС Казахстану повідомляло про тисячі затриманих людей у результаті масових протестів.
- 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту".
Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати
Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан