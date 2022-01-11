Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Казахстану заявив про завершення основної місії ОДКБ

Вівторок, 11 січня 2022, 08:18
Касим-Жомарт Токаєв, фото Getty Images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у країні та виведення "миротворчих" сил із 13 січня.

Джерело: Zakon.kz, запис заяви Токаєва

Пряма мова: "Основну місію миротворчих сил ОДКБ успішно завершено. За два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе трохи більше 10 днів".

Цьому передувало: 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в Казахстані виконують "миротворчі завдання" 2 030 військовослужбовців сил ОДКБ і 250 одиниць бойової техніки.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • МВС Казахстану повідомляло про тисячі затриманих людей у результаті масових протестів.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту".

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Теми: Казахстан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі

Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну

"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського

Відео, фотоРФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі

Суд відправив за ґрати водія позашляховика, який жорстоко побив чоловіка

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус

Усі новини...
У Росії розповіли, скільки їхні "миротворці" пробудуть у Казахстані
У Казахстані заявляють про 9 900 затриманих
У Казахстані – новий прем'єр
Токаєв заборонив підвищувати зарплати чиновникам та виводити капітал
Останні новини
23:52
США та Євросоюз спільно готуються жорстко протидіяти Росії
22:56
Москва знову просить у Заходу "письмову відповідь" на свої запити
22:34
Швеція посилює боєздатність через активність РФ у Балтійському морі
21:53
Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі
21:30
Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну
20:56
фотоСмерть туристки на Говерлі: поліція відкрила провадження
20:38
відеоУ Тихому океані сталося виверження підводного вулкана, що спричинило цунамі
19:59
"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського
19:29
Рахункова палата знайшла у 544 операціях з купівлі-продажу авто порушень на майже 5 млн
19:09
Відео, фотоРФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі
Усі новини...