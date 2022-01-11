Президент Казахстану заявив про завершення основної місії ОДКБ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у країні та виведення "миротворчих" сил із 13 січня.

Джерело: Zakon.kz, запис заяви Токаєва

Пряма мова: "Основну місію миротворчих сил ОДКБ успішно завершено. За два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе трохи більше 10 днів".

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Токаев объявляет о о завершении основной миссии ОДКБ в стране.



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Видео: трансляция «Хабар 24» pic.twitter.com/3cQG3XETvc — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 11, 2022

Цьому передувало: 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в Казахстані виконують "миротворчі завдання" 2 030 військовослужбовців сил ОДКБ і 250 одиниць бойової техніки.

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