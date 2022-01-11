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Президент Казахстану заявив про завершення основної місії ОДКБ

Вівторок, 11 січня 2022, 07:18
Президент Казахстану заявив про завершення основної місії ОДКБ
Касим-Жомарт Токаєв, фото Getty Images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у країні та виведення "миротворчих" сил із 13 січня.

Джерело: Zakon.kz, запис заяви Токаєва

Пряма мова: "Основну місію миротворчих сил ОДКБ успішно завершено. За два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе трохи більше 10 днів".

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Цьому передувало: 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в Казахстані виконують "миротворчі завдання" 2 030 військовослужбовців сил ОДКБ і 250 одиниць бойової техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • МВС Казахстану повідомляло про тисячі затриманих людей у результаті масових протестів.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту".

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

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Теми: Казахстан
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