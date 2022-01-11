У Росії розповіли, скільки їхні "миротворці" пробудуть у Казахстані

Колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації обстановки у цій державі.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу на селекторній нараді 11 січня, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу 11 січня

Пряма мова Шойгу: "Виконання завдань Колективними миротворчими силами буде здійснюватися до повної стабілізації обстановки в республіці Казахстан, природно, за рішенням керівництва республіки Казахстан".

Деталі: Шойгу додав, що "нині миротворчі сили ОДКБ виконують завдання з охорони важливих військових, державних та соціально значущих об'єктів на території Казахстану".

За його словами, на розгортання "колективних миротворчих сил" знадобилося лише три доби. За цей час літаки Повітряно-космічних сил Росії перекинули особовий склад та техніку.

Пєсков у свою чергу наголосив, що терміни дії миротворчої місії ОДКБ у Казахстані може визначити лише керівництво цієї країни, а Москва у ці питання нібито не втручається.

Що було раніше: 11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що місію миротворчих сил ОДКБ у Казахстані завершено, виведення "миротворців" із країни розпочнеться за два дні та триватиме не більше 10 днів.

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