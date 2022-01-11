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У Росії розповіли, скільки їхні "миротворці" пробудуть у Казахстані

Вівторок, 11 січня 2022, 11:00
У Росії розповіли, скільки їхні миротворці пробудуть у Казахстані
Фото function.mil.ru

Колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації обстановки у цій державі.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу на селекторній нараді 11 січня, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу 11 січня

Пряма мова Шойгу: "Виконання завдань Колективними миротворчими силами буде здійснюватися до повної стабілізації обстановки в республіці Казахстан, природно, за рішенням керівництва республіки Казахстан".

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Деталі: Шойгу додав, що "нині миротворчі сили ОДКБ виконують завдання з охорони важливих військових, державних та соціально значущих об'єктів на території Казахстану".

За його словами, на розгортання "колективних миротворчих сил" знадобилося лише три доби. За цей час літаки Повітряно-космічних сил Росії перекинули особовий склад та техніку.

Пєсков у свою чергу наголосив, що терміни дії миротворчої місії ОДКБ у Казахстані може визначити лише керівництво цієї країни, а Москва у ці питання нібито не втручається.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що місію миротворчих сил ОДКБ у Казахстані завершено, виведення "миротворців" із країни розпочнеться за два дні та триватиме не більше 10 днів.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

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Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • МВС Казахстану повідомляло про тисячі затриманих людей у результаті масових протестів.

Теми: КазахстанРосіяармія
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