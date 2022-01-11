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"Миротворцы" ОДКБ заявили, что уже готовятся покинуть Казахстан

Вторник, 11 января 2022, 18:29
Миротворцы ОДКБ заявили, что уже готовятся покинуть Казахстан
ФОТО: ОДКБ

"Миротворцы" ОДКБ заявили, что вместе с минобороны Казахстана разрабатывают план по передаче охраняемых объектов правоохранительным органам республики.

Источник: командующий "миротворческими силами" в Казахстане Андрей Сердюков, которого цитируют "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что "миротворцы" после выполнения задач организуют во взаимодействии с Казахстаном возвращение сил вместе с техникой, авиацией в пункты постоянной дислокации в России.

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Что было раньше: 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена, вывод "миротворцев" из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности завершат свою миссию в Казахстане "после полной стабилизации обстановки" в государстве.

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Украинская правда
Темы: Казахстан
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