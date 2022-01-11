МВС, Міноборони та Міносвіти працюватимуть над реформою військово-патріотичного виховання

Міністерство внутрішніх справ, Міносвіти, Міноборони та Міністерство у справах ветеранів працюватимуть над створенням робочої групи, яка покращить розвиток військово-патріотичного виховання молоді в Україні.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: В обговоренні взяли участь міністри МВС Денис Монастирський, оборони Олексій Резніков, освіти та науки Сергій Шкарлет та перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Завданням групи буде напрацювання комплексного підходу до військово-патріотичного виховання в державі.

Монастирський нагадав, що з першого січня набрав чинності Закон України "Про основи національного спротиву". Він передбачає, що у закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички та інше.

Шкарлет наголосив, що ті ініціативи військово-патріотичного виховання, що є зараз у школах, потребують систематизації.