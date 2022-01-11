МВД, Минобороны и Минобразования будут работать над реформой военно-патриотического воспитания

Министерство внутренних дел, Минобразования, Минобороны и Министерство по делам ветеранов будут работать над созданием рабочей группы, которая улучшит развитие военно-патриотического воспитания молодежи в Украине.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: В обсуждении приняли участие министры МВД Денис Монастырский, обороны Алексей Резников, образования и науки Сергей Шкарлет и первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун.

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Задачей группы будет наработка комплексного подхода к военно-патриотическому воспитанию в государстве.

Монастырский напомнил, что с первого января вступил в силу Закон Украины "Об основах национального сопротивления". Он предполагает, что в учебных заведениях должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки и другое.

Шкарлет отметил, что те инициативы военно-патриотического воспитания, которые есть сейчас в школах, требуют систематизации.