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МВД, Минобороны и Минобразования будут работать над реформой военно-патриотического воспитания

Вторник, 11 января 2022, 20:43

Министерство внутренних дел, Минобразования, Минобороны и Министерство по делам ветеранов будут работать над созданием рабочей группы, которая улучшит развитие военно-патриотического воспитания молодежи в Украине.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: В обсуждении приняли участие министры МВД Денис Монастырский, обороны Алексей Резников, образования и науки Сергей Шкарлет и первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Задачей группы будет наработка комплексного подхода к военно-патриотическому воспитанию в государстве.

Монастырский напомнил, что с первого января вступил в силу Закон Украины "Об основах национального сопротивления". Он предполагает, что в учебных заведениях должны быть созданы соответствующие курсы, которые сформируют базовые военные навыки и другое.

Шкарлет отметил, что те инициативы военно-патриотического воспитания, которые есть сейчас в школах, требуют систематизации.

Украинская правда
Темы: детиМВДМинобразованияМинобороныВооруженные силы
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