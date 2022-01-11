Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини – Нуланд

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України.

Джерело: брифінг Нуланд, "Голос Америки"

Пряма мова Нуланд: "Саме Росія створила цю кризу з нічого. Саме Росія накопичила 100 000 військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag) для України.

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Саме Росія вивергнула дезінформацію та брехню про Україну, США, та НАТО, щоб виправдати її власні дії".

Деталі: Нуланд також наголосила, що саме Росія виступає агресором, а Україна чітко заявила, що не має намірів загрожувати РФ.

Вона також нагадала, що Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу.

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