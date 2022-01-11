Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини – Нуланд
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України.
Джерело: брифінг Нуланд, "Голос Америки"
Пряма мова Нуланд: "Саме Росія створила цю кризу з нічого. Саме Росія накопичила 100 000 військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag) для України.
Саме Росія вивергнула дезінформацію та брехню про Україну, США, та НАТО, щоб виправдати її власні дії".
Деталі: Нуланд також наголосила, що саме Росія виступає агресором, а Україна чітко заявила, що не має намірів загрожувати РФ.
Вона також нагадала, що Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу.
Нагадаємо:
- У Міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до кордону з Україною для проведення там військових навчань. Повідомляється, що на навчання направлено близько 3 тисяч військових та 300 одиниць військової техніки.
- Маневри проходитимуть на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях, які межують з Україною, а також у Смоленській області, розташованій за 100 км від українського кордону.
- Раніше американське видання New York Times написало, що РФ почалаперекидати до кордонів України військові гелікоптери. На думку авторів статті, це може бути сигналом, що підготовка до потенційного нападу Росії на Україну продовжується.