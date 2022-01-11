Россия запланировала дестабилизировать Украину изнутри – Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации в отношении Украины.

Источник: брифинг Нуланд, "Голос Америки"

Прямая речь Нуланд: "Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 000 военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты [действий] под чужим флагом (false flag) для Украины.

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Именно Россия извергла дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать ее собственные действия".

Детали: Нуланд также подчеркнула, что именно Россия выступает агрессором, а Украина четко заявила, что не намерена угрожать РФ.

Она также напомнила, что Украина желает только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа.

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