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Россия запланировала дестабилизировать Украину изнутри – Нуланд

Вторник, 11 января 2022, 23:51
ВИКТОРИЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации в отношении Украины.

Источник: брифинг Нуланд, "Голос Америки"

Прямая речь Нуланд: "Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 000 военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты [действий] под чужим флагом (false flag) для Украины.

Именно Россия извергла дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать ее собственные действия".

Детали: Нуланд также подчеркнула, что именно Россия выступает агрессором, а Украина четко заявила, что не намерена угрожать РФ.

Она также напомнила, что Украина желает только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны России заявили, что опрокидывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений. Сообщается, что на обучение направлено около 3 тысяч военных и 300 единиц военной техники.
  • Маневры будут проходить на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной, а также в Смоленской области, расположенной в 100 км от украинской границы.
  • Ранее американское издание New York Times написало, что РФ начала опрокидывать к границам Украины военные вертолеты. По мнению авторов статьи, это может являться сигналом, что подготовка к потенциальному нападению России на Украину продолжается.

Темы: СШАДонбассвойнаРосcияпропаганда
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