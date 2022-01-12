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В Украине начинается новая волна коронавируса – НАН

Среда, 12 января 2022, 01:31
В Украине начинается новая волна коронавируса – НАН
фото: Getty Images

Ученые прогнозируют новую волну коронавируса в Украине, поскольку количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря.

Источник: Национальная академия наук Украины (НАН) в facebook

Дословно: "Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости.

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Количество положительных тестов возросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов".

"Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4 540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6 202 (SEIR_U), 4 795 (Prophet) в течение недели 12–18 января 2022 года и 7 072 (SEIR_U), 4 735 (Prophet) – в течение недели 19 – 25 января".

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Детали: По оценке ученых, Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени.

Поскольку начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас ученым трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии.

Согласно данным о заразности штамма "омикрон" и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей.

Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии.

"В последние 3-5 дней среди больных выросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет, что, в частности, стало чаще попадать в больницы", – говорится в сообщении НАН.

Напомним: На совещании у президента Зеленского 13 декабря говорилось, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе, однако в период новогодних праздников прогнозировалась стабильная ситуация.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что с 15-20 февраля в Украине может возникнуть новая волна роста заболеваемости COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияОмикроннаука
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