США готові "збільшити оборонну допомогу Україні" – Блінкен

Відбулася телефонна розмова між держсекретерам Штатів Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "Держекретар підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху розвитку, і що без України жодних предметних дискусій щодо України не буде.

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Він повторив, що якщо Росія вибере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати та наші союзники і партнери готові накласти величезні санкції на російську економіку, посилити присутність НАТО у прифронтових державах Альянсу та збільшити оборонну допомогу Україні".

Деталі: Відзначаючи спільне занепокоєння щодо нарощування Росією військових сил в Україні та навколо неї, Блінкен і Кулеба обговорили результати діалогу зі стратегічної стабільності США і Росії в Женеві та наступні кроки напередодні засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готують економічні санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну.