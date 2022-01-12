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США готові "збільшити оборонну допомогу Україні" – Блінкен

Середа, 12 січня 2022, 02:06
США готові збільшити оборонну допомогу Україні – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Відбулася телефонна розмова між держсекретерам Штатів Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "Держекретар  підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху розвитку, і що без України жодних предметних дискусій щодо України не буде.

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Він повторив, що якщо Росія вибере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати та наші союзники і партнери готові накласти величезні санкції на російську економіку, посилити присутність НАТО у прифронтових державах Альянсу та збільшити оборонну допомогу Україні".

Деталі: Відзначаючи спільне занепокоєння щодо нарощування Росією військових сил в Україні та навколо неї, Блінкен і Кулеба обговорили результати діалогу зі стратегічної стабільності США і Росії в Женеві та наступні кроки напередодні засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готують економічні санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: СШАУкраїнаРосіяКулеба Дмитро
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