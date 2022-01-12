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США готовы "увеличить оборонную помощь Украине" – Блинкен

Среда, 12 января 2022, 02:06
США готовы увеличить оборонную помощь Украине – Блинкен
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Состоялся телефонный разговор между госсекретером Штатов Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Источник: Госдеп

Дословно: "Держекретарь подтвердил свою поддержку дипломатии как единого ответственного пути развития, и что без Украины никаких предметных дискуссий по Украине не будет.

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Он повторил, что если Россия выберет путь к дальнейшему конфликту, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры готовы наложить огромные санкции на российскую экономику, усилить присутствие НАТО в прифронтовых государствах Альянса и увеличить оборонную помощь Украине".

Детали: Отмечая общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией военных сил в Украине и вокруг нее, Блинкен и Кулеба обсудили результаты диалога по стратегической стабильности США и России в Женеве и следующие шаги накануне заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе.

Напомним: Ранеее сообщалось, что Соединенные Штаты готовят экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

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Украинская правда
Темы: СШАУкраинаРосcияКулеба Дмитрий
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