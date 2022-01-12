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Нуланд: США готують "дуже болючі санкції" проти Росії

Середа, 12 січня 2022, 01:08
Вікторія Нуланд, фото: Getty Images

У разі подальшої російської ескалації Штати спільно із європейськими союзниками готують пакет "дуже болючих" санкцій.

Джерело: заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу, Укрінформ

Пряма мова: "Ми дуже впевнені в консультаціях, які ми проводимо з нашими союзниками та партнерами. Ми працюємо над цим близько двох з половиною місяців на всіх рівнях – починаючи від президента".

"Сполучені Штати можуть вжити свій набір заходів, Європа та інші союзники можуть зробити паралельні кроки, які будуть трохи інакшими, але також болючими для Росії".

Деталі: За її словами, США і Європа мають спільне розуміння того, яких фінансових санкцій треба буде вжити проти Росії. Крім того, обговорюються експортні обмеження, "які матимуть болючий вплив на Росію".

Заступниця держсекретаря також підкреслила, що санкції проти Росії можуть вводитися за вже відпрацьованим сценарієм.

Вона знову наголосила, що у Вашингтоні впевнені в домовленостях з європейськими союзниками стосовно "дуже болючого (для Росії – ред.) пакета" санкцій.

Нагадаємо: Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України.

Теми: СШАРосіясанкції


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