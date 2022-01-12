У зоні ООС окупанти смертельно поранили українського бійця
Середа, 12 січня 2022, 06:18
Упродовж доби 11 січня з боку проросійських найманців зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У бік Новотошківського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну".
Нагадаємо: 10 січня двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої й дістали поранення, несумісне з життям.
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Українська правда