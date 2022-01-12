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У зоні ООС окупанти смертельно поранили українського бійця

Середа, 12 січня 2022, 06:18
У зоні ООС окупанти смертельно поранили українського бійця
фото: штаб ООС

Упродовж доби 11 січня з боку проросійських найманців зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У бік Новотошківського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну".

Нагадаємо: 10 січня двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої й дістали поранення, несумісне з життям.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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