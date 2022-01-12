В зоне ООС оккупанты смертельно ранили украинского бойца

За сутки 11 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, погиб украинский военный.

Источник: штаб ООС

Детали: В сторону Новотошкивского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дословно: "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину".

Напомним: Двое украинских военных взорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранение, несовместимое с жизнью.