Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стало відомо ім'я солдата, вбитого окупантами під Новотошківським

Середа, 12 січня 2022, 15:57
фото з сайту "Новинарня"

Під Новотошківським в зоні проведення операції Об’єднаних сил 11 січня загинув старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Джерело: повідомлення Баштанської райдержадміністрації що на Миколаївщині

Дослівно: "11 січня 2022 року загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович, уродженець с. Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади, в районі смт Новотошківське, Попаснянського району, Луганської області".

Деталі: За даними місцевої влади, загиблому бійцю було 28 років. За даними "Новинарні", Віктор Кучеренко – четверта безповоротна бойова втрата ЗСУ в січні.

Що передувало: Штаб ООС повідомив, що впродовж доби 11 січня з боку проросійських найманців було зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню: у бік Новотошківського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Повідомлялось, що один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Українська правда
Теми: війнаООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко розповів про військові навчання з Путіним і звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону

ДБР: Демчишин перебуває в міжнародному розшуку у справі про вугілля з ОРДЛО

Прикордонники запевняють, що не перешкоджали Порошенку: паспорт не відбирали

У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд

фото, відео У Порошенка забирали паспорт, він все ж перетнув кордон

фотоТисячі прихильників Порошенка зібралися під аеропортом у Києві

Усі новини...
війна
США на зустрічі НАТО-РФ заявили про право держав самостійно обирати свій шлях
Росія перекидає "Гради" й танки з Далекого Сходу до західних регіонів – розслідувачі
У зоні ООС окупанти смертельно поранили українського бійця
Останні новини
11:59
Курс валют на 15 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:48
У Кремлі заявили, що для обговорення відносин з Україною США не потрібні
11:35
У Польщі анонсували зустріч Дуди і Зеленського
11:34
У Києві після вихідних дещо знизилась кількість нових хворих на Covid
11:31
Лукашенко розповів про військові навчання з Путіним і звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону
11:30
Кремль бреше про НАТО, щоб виправдати агресію проти України - глава Міноборони Британії
11:16
Навіть легка форма COVID-19 у людей віком 50+ може призвести до проблем з пересуванням – дослідження
11:09
Газпром намагається підвищити ціну на газ для Польщі "заднім числом"
11:01
Президенти Фінляндії і Франції обговорили ситуацію довкола кордонів України
11:00
фото, відео Порошенко приїхав до суду
Усі новини...