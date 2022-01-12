Стало відомо ім'я солдата, вбитого окупантами під Новотошківським

Під Новотошківським в зоні проведення операції Об’єднаних сил 11 січня загинув старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Джерело: повідомлення Баштанської райдержадміністрації що на Миколаївщині

Дослівно: "11 січня 2022 року загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович, уродженець с. Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади, в районі смт Новотошківське, Попаснянського району, Луганської області".

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Деталі: За даними місцевої влади, загиблому бійцю було 28 років. За даними "Новинарні", Віктор Кучеренко – четверта безповоротна бойова втрата ЗСУ в січні.

Що передувало: Штаб ООС повідомив, що впродовж доби 11 січня з боку проросійських найманців було зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню: у бік Новотошківського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Повідомлялось, що один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.