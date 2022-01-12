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Стало известно имя солдата, убитого оккупантами под Новотошковским

Среда, 12 января 2022, 14:57
Стало известно имя солдата, убитого оккупантами под Новотошковским
фото с сайта "Новинарня"

Под Новотошковским в зоне проведения операции Объединенных сил 11 января погиб старший солдат Виктор Кучеренко из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко.

Источник: сообщение Баштанской райгосадминистрации Николаевской области

Дословно: "11 января 2022 года погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, уроженец с. Новолазаровка Казанковского поселкового объединенного территориального общества, в районе пгт Новотошковское, Попаснянского района, Луганской области".

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Детали: По данным местных властей, погибшему бойцу было 28 лет. По данным "Новынарни", Виктор Кучеренко – четвертая безвозвратная боевая потеря ВСУ в январе.

Что предшествовало: Штаб ООС сообщал, что в течение суток 11 января со стороны пророссийских наемников было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: в сторону Новотошкивского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщалось, что один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Украинская правда
Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе
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