У БЕБ кажуть, що звільнили співробітника, причетного до розкрадання

фото з цієї справи, дбр

У Бюро економічної безпеки наголошують, що причетний до масштабної схеми розкрадання коштів представник Бюро економічної безпеки був звільнений на підставі рапорту, поданого 27 грудня 2021 року.

Джерело: пресслужба БЕБ

Дослівно: "За наявною інформацією, причиною проведення ДБР процесуальних заходів стали протиправні дії особи, які жодним чином не пов'язані з поточною діяльністю БЕБ. Зазначимо, що відповідна особа, щодо якої здійснювалися слідчі дії, була звільнена на підставі рапорту про звільнення, поданого ним 27 грудня 2021 року.

БЕБ надає всебічне сприяння діяльності ДБР на кожному етапі досудового розслідування для встановлення всіх обставин".

Передісторія: