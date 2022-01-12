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У БЕБ кажуть, що звільнили співробітника, причетного до розкрадання

Середа, 12 січня 2022, 17:56
У БЕБ кажуть, що звільнили співробітника, причетного до розкрадання
фото з цієї справи, дбр

У Бюро економічної безпеки наголошують, що причетний до масштабної схеми розкрадання коштів представник Бюро економічної безпеки був звільнений на підставі рапорту, поданого 27 грудня 2021 року.

Джерело: пресслужба БЕБ

Дослівно: "За наявною інформацією, причиною проведення ДБР процесуальних заходів стали протиправні дії особи, які жодним чином не пов'язані з поточною діяльністю БЕБ. Зазначимо, що відповідна особа, щодо якої здійснювалися слідчі дії, була звільнена на підставі рапорту про звільнення, поданого ним 27 грудня 2021 року.

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БЕБ надає всебічне сприяння діяльності ДБР на кожному етапі досудового розслідування для встановлення всіх обставин".

Передісторія:

  • Працівники ДБР викрили масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися КМДА для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою столиці.
  • 11 січня затримали заступника начальника управління капітальних вкладень КО "Київзеленбуд" та посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми.
  • За даними джерела УП посередник – представник Бюро економічної безпеки.

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Українська правда
Теми: КМДАБюро економічної безпекизвільнення
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