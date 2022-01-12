У БЕБ кажуть, що звільнили співробітника, причетного до розкрадання
Середа, 12 січня 2022, 17:56
У Бюро економічної безпеки наголошують, що причетний до масштабної схеми розкрадання коштів представник Бюро економічної безпеки був звільнений на підставі рапорту, поданого 27 грудня 2021 року.
Джерело: пресслужба БЕБ
Дослівно: "За наявною інформацією, причиною проведення ДБР процесуальних заходів стали протиправні дії особи, які жодним чином не пов'язані з поточною діяльністю БЕБ. Зазначимо, що відповідна особа, щодо якої здійснювалися слідчі дії, була звільнена на підставі рапорту про звільнення, поданого ним 27 грудня 2021 року.
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БЕБ надає всебічне сприяння діяльності ДБР на кожному етапі досудового розслідування для встановлення всіх обставин".
Передісторія:
- Працівники ДБР викрили масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися КМДА для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою столиці.
- 11 січня затримали заступника начальника управління капітальних вкладень КО "Київзеленбуд" та посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми.
- За даними джерела УП посередник – представник Бюро економічної безпеки.
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Українська правда