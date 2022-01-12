В БЭБ говорят, что уволили сотрудника, причастного к хищению
Среда, 12 января 2022, 17:56
В Бюро экономической безопасности отмечают, что причастный к масштабной схеме хищения средств представитель Бюро экономической безопасности был уволен на основании рапорта, представленного 27 декабря 2021 года.
Источник: пресс-служба БЭБ
Дословно: "По имеющейся информации, причиной проведения ДБР процессуальных мероприятий стали противоправные действия лица, никак не связаны с текущей деятельностью БЭБ. Отметим, что соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялись следственные действия, было уволено на основании рапорта об увольнении, поданном им 27 декабря 2021 года.
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БЭБ оказывает всемерное содействие деятельности ДБР на каждом этапе досудебного расследования для установления всех обстоятельств".
Предыстория:
- Работники ДБР разоблачили масштабную схему хищения средств, которые выделялись КГГА для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы.
- 11 января задержаны заместитель начальника управления капитальных вложений КО "Киевзеленстрой" и посредник, который обеспечивал реализацию преступной схемы.
- По данным источника УП, посредник – представитель Бюро экономической безопасности.
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Украинская правда