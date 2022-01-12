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В БЭБ говорят, что уволили сотрудника, причастного к хищению

Среда, 12 января 2022, 18:56
фото по этому делу, гбр

В Бюро экономической безопасности отмечают, что причастный к масштабной схеме хищения средств представитель Бюро экономической безопасности был уволен на основании рапорта, представленного 27 декабря 2021 года.

Источник: пресс-служба БЭБ

Дословно: "По имеющейся информации, причиной проведения ДБР процессуальных мероприятий стали противоправные действия лица, никак не связаны с текущей деятельностью БЭБ. Отметим, что соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялись следственные действия, было уволено на основании рапорта об увольнении, поданном им 27 декабря 2021 года.

БЭБ оказывает всемерное содействие деятельности ДБР на каждом этапе досудебного расследования для установления всех обстоятельств".

Предыстория:

  • Работники ДБР разоблачили масштабную схему хищения средств, которые выделялись КГГА для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы.
  • 11 января задержаны заместитель начальника управления капитальных вложений КО "Киевзеленстрой" и посредник, который обеспечивал реализацию преступной схемы.
  • По данным источника УП, посредник – представитель Бюро экономической безопасности.

Украинская правда
Темы: КГГАБюро экономической безопасностиувольнение
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