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В БЭБ говорят, что уволили сотрудника, причастного к хищению

Среда, 12 января 2022, 17:56
В БЭБ говорят, что уволили сотрудника, причастного к хищению
фото по этому делу, гбр

В Бюро экономической безопасности отмечают, что причастный к масштабной схеме хищения средств представитель Бюро экономической безопасности был уволен на основании рапорта, представленного 27 декабря 2021 года.

Источник: пресс-служба БЭБ

Дословно: "По имеющейся информации, причиной проведения ДБР процессуальных мероприятий стали противоправные действия лица, никак не связаны с текущей деятельностью БЭБ. Отметим, что соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялись следственные действия, было уволено на основании рапорта об увольнении, поданном им 27 декабря 2021 года.

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БЭБ оказывает всемерное содействие деятельности ДБР на каждом этапе досудебного расследования для установления всех обстоятельств".

Предыстория:

  • Работники ДБР разоблачили масштабную схему хищения средств, которые выделялись КГГА для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы.
  • 11 января задержаны заместитель начальника управления капитальных вложений КО "Киевзеленстрой" и посредник, который обеспечивал реализацию преступной схемы.
  • По данным источника УП, посредник – представитель Бюро экономической безопасности.

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Украинская правда
Темы: КГГАБюро экономической безопасностиувольнение
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