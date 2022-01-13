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Данілов: "Прямої підготовки до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра – немає"

Четвер, 13 січня 2022, 07:50
Олексій Данілов фото: ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що в Україні не ведуть прямого підготовчого процесу до початку агресивних військових дій у найближчий день. 

Джерело: інтерв'ю Данілова "Українській правді"

Пряма мова: "В разі необхідності, у нас є чітко виписані всі ці процедури. Відповідно, ми пройшли всі необхідні підготовчі етапи. На сьогоднішній день прямого підготовчого процесу до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра – немає. 

Якщо це буде завтра, ми обов’язково будемо з цього приводу спілкуватися з суспільством. Дуже швидко можуть відбуватися певні процеси, на які ми маємо реагувати".

Деталі: За словами Данілова, у накопичуванні російських військ на кордоні з Україною немає нічого непередбачуваного.

Окремо засідання РНБО не збиралося, щоб розглянути можливе вторгнення Росії на територію України, проте щотижня відбувається нарада, де підбивають підсумки тижня та аналізують всю інформацію. 

Секретар РНБО розповів, що збираються розвідки, військові, служби безпеки і ще певні структури для обговорення ситуації. У цій групі працює приблизно 18 осіб.

Також щодня про ситуацію доповідають президенту Володимиру Зеленському. 

Передісторія: 

  • Восени 2021 року іноземні ЗМІ повідомили про накопичення російських військ на кордоні з Україною.
  • В РФ спочатку заявляли, що це внутрішні справи Росії, де концентрувати свої війська. Згодом президент Росії Володимир Путін заявив, що НАТО та США розташували свої військові бази "на порозі їхнього дому", тому РФ має захищатися.
  • Також Путін заявив, що хоче отримати гарантії від Альянсу, що Україну не приймуть до НАТО.

Знати більше: Секретар РНБО Данілов: Якщо ви вважаєте, що Зеленський сказав і всі вишикувалися – це не так

Українська правда
Теми: ДаніловРосіяДонбасокупаціяЗбройні сили
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