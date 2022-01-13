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Данилов: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет"

Четверг, 13 января 2022, 07:50
Алексей Данилов фото: ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в Украине нет прямого подготовительного процесса к началу агрессивных военных действий на ближайший день.

Источник: интервью Данилова "Украинской правде"

Прямая речь: "В случае необходимости, у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет.

Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать".

Детали: По словам Данилова, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.

Отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, однако еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.

Секретарь СНБО рассказал, что собираются представители разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек.

Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.

Предыстория:

  • Осенью 2021 г. иностранные СМИ сообщили о накоплении российских войск на границе с Украиной.
  • В РФ поначалу заявляли, что это внутренние дела России, где концентрировать свои войска. Позже президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США разместили свои военные базы "на пороге их дома", поэтому РФ должна защищаться.
  • Путин также заявил, что хочет получить гарантии от Альянса, что Украину не примут в НАТО.

Узнать больше: Секретарь СНБО Данилов: Если вы считаете, что Зеленский сказал и все выстроились – это не так

Украинская правда
Темы: ДаниловРосcияДонбассоккупацияВооруженные силы


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