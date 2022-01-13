Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет"

Четверг, 13 января 2022, 06:50
Данилов: Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет
Алексей Данилов фото: ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в Украине нет прямого подготовительного процесса к началу агрессивных военных действий на ближайший день.

Источник: интервью Данилова "Украинской правде"

Прямая речь: "В случае необходимости, у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет.

Реклама:

Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать".

Детали: По словам Данилова, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.

Отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, однако еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.

ВИДЕО ДНЯ

Секретарь СНБО рассказал, что собираются представители разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек.

Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.

Предыстория:

  • Осенью 2021 г. иностранные СМИ сообщили о накоплении российских войск на границе с Украиной.
  • В РФ поначалу заявляли, что это внутренние дела России, где концентрировать свои войска. Позже президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США разместили свои военные базы "на пороге их дома", поэтому РФ должна защищаться.
  • Путин также заявил, что хочет получить гарантии от Альянса, что Украину не примут в НАТО.

Узнать больше: Секретарь СНБО Данилов: Если вы считаете, что Зеленский сказал и все выстроились – это не так

Украинская правда
Темы: ДаниловРосcияДонбассоккупацияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Данилов
Целесообразно ли получение второго высшего для мужчин, будет решать Минобразования - Данилов 
Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: