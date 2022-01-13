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Коронавірус: кількість "помаранчевих" областей України збільшилась на одну

Четвер, 13 січня 2022, 10:28
Коронавірус: кількість помаранчевих областей України збільшилась на одну
ілюстративне фото. Ельдар Сарахман, УП

Станом на 13 січня три області України перебувають на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: В порівнянні з минулими днями, до Сумської та Херсонської області додалася Івано-Франківська. 12 січня там було зафіксовано перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування – 22,1 %.

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Решта регіонів – у "жовтій" зоні. Дані щодо Криму та Севастополя - відсутні через окупацію Росією.

Станом на четвер рівень захворюваності загалом по країні становить 174 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. Найвищий показник – у столиці.

Нагадаємо: "Помаранчевий" рівень епіднебезпеки не відрізняється за нормами карантину від "жовтого", він є перехідним та сигналізує, що згодом область може потрапити до "червоної" зони. Для цього ще потрібне рішення державної комісії з надзвичайних ситуацій.

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Що передувало: Сумська та Херсонська область за показниками, визначеними МОЗ, підпадали під критерії "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки через епідемію Covid-19. У Херсонській міській раді щоправда назвали це помилкою, але МОЗ наголосило, що спирається на дані, передані місцевою владою, і виключило можливість помилки.

Українська правда
Теми: епідзониCovid-2019коронавірускарантин
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