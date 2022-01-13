Коронавирус: количество "оранжевых" областей Украины увеличилось на одну

По состоянию на 13 января три области Украины находятся на "оранжевом" уровне эпидемической опасности из-за ситуации с распространением коронавируса.

Источник: данные Минздрава

Детали: По сравнению с прошлыми днями, к Сумской и Херсонской областям добавилась Ивано-Франковская. 12 января там было зафиксировано превышение коэффициента выявления случаев инфицирования – 22,1%.

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Остальные регионы – в "желтой" зоне. Данные по Крыму и Севастополю - отсутствуют из-за оккупации Россией.

По состоянию на четверг, уровень заболеваемости в целом по стране составляет 174 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. Самый высокий показатель – в столице.

Напомним: "Оранжевый" уровень эпиднебезопасности не отличается по нормам карантина от "желтого", он является переходным и сигнализирует, что впоследствии область может попасть в "красную" зону. Для этого еще нужно решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Что предшествовало: Сумская и Херсонская область по показателям, определенным Минздравом, подпадали под критерии "оранжевого" уровня эпидемической опасности из-за эпидемии Covid-19. В Херсонском городском совете правда назвали это ошибкой, но Минздрав отметил, что опирается на данные, переданные местными властями, и исключил возможность ошибки.