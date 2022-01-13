Росія відмовилась "повертати в казарми" солдат з-під українських кордонів 

Російські військові в Криму в березні 2014 року. фото: getty images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія відмовила США в їхній вимозі повернути російських солдат з українських кордонів до казарм.

Джерело: російське видання РБК з посиланням на коментар Лаврова

Пряма мова Лаврова: "Уже звучить (теза – ред.) не лише про те, щоби відвести (військові частини – ред.) від кордону з Україною, як вони висловлюються, але й про те, щоби ці війська пішли до казарм, Шерман саме так казала, зокрема на пресконференції.

Я не думаю, що нам треба пояснювати абсолютну неприйнятність вимог такого типу, і, звісно, ми не будемо їх навіть обговорювати".

Деталі: Водночас, Лавров оцінив перемовини між делегацією Росії та НАТО в Брюсселі як "ділові".

Він додав, що формулювання західних країн у чомусь "арогантні", але спокійні та ділові. Російський посадовець висловив надію, що російські пропозиції будуть осмислюватися американськими дипломатами.

Раніше російська влада вже заявляла, що вважає неприйнятними вимоги США стосовно переміщень російської армії на території РФ.

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