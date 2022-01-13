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Росія відмовилась "повертати в казарми" солдат з-під українських кордонів 

Четвер, 13 січня 2022, 15:52
Росія відмовилась повертати в казарми солдат з-під українських кордонів 
Російські військові в Криму в березні 2014 року. фото: getty images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія відмовила США в їхній вимозі повернути російських солдат з українських кордонів до казарм.

Джерело: російське видання РБК з посиланням на коментар Лаврова

Пряма мова Лаврова: "Уже звучить (теза – ред.) не лише про те, щоби відвести (військові частини – ред.) від кордону з Україною, як вони висловлюються, але й про те, щоби ці війська пішли до казарм, Шерман саме так казала, зокрема на пресконференції.

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Я не думаю, що нам треба пояснювати абсолютну неприйнятність вимог такого типу, і, звісно, ми не будемо їх навіть обговорювати".

Деталі: Водночас, Лавров оцінив перемовини між делегацією Росії та НАТО в Брюсселі як "ділові". 

Він додав, що формулювання західних країн у чомусь "арогантні", але спокійні та ділові. Російський посадовець висловив надію, що російські пропозиції будуть осмислюватися американськими дипломатами.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше російська влада вже заявляла, що вважає неприйнятними вимоги США стосовно переміщень російської армії на території РФ.

Передісторія: 

  • Журналісти-розслідувачі повідомляють, що Росія перекидає ешелони важкої військової техніки, включно з танками та "Градами" з Далекого Сходу до західних регіонів. Перед цим американські ЗМІ повідомили, що Росія перекидає військові гелікоптери до військ, дислокованих у безпосередній близькості до українських кордонів. У прилеглих до України регіонах, включно з тимчасово окупованим Кримом, наразі перебуває близько 100 тисяч російських військових.
  • Перед цим Лавров повідомив, що подальші дії Росії засновуватимуться на письмовій реакції Заходу після перемовин у Брюсселі та Відні. Представник Росії на перемовинах Сергій Рябков сказав, що не бачить підстав для проведення наступного раунду перемовин.
  • На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, останній тиждень перемовин на найвищому рівні був "програшним" для російських планів.
  • Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що ризик війни в Європі зараз найбільший з часів розпаду СРСР.

Українська правда
Теми: РосіявійнаарміяНАТОЛавров
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