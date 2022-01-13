Россия отказалась "возвращать в казармы" солдат от украинских границ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия отказала США в их требовании вернуть российских солдат от украинских границ в казармы.
Источник: российское издание РБК со ссылкой на комментарий Лаврова
Прямая речь Лаврова: "Уже звучит (тезис – ред.) не только про то, чтобы отвести (воинские части – ред.) от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции.
Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать".
Детали: В то же время Лавров оценил переговоры между делегацией России и НАТО в Брюсселе как "деловые".
Он добавил, что формулировки западных стран в чем-то "аррогантны", но спокойны и деловые. Министр выразил надежду, что российские предложения будут осмысливаться американскими дипломатами.
Ранее российские власти уже заявляли, что считают неприемлемыми требования США касательно дислокации российской армии на территории РФ.
Предыстория:
- Журналисты-расследователи сообщают, что Россия перебрасывает эшелоны тяжелой военной техники, включая танки и "Грады" с Дальнего Востока в западные регионы. Перед этим американские СМИ сообщили, что Россия размещает военные вертолеты к войскам, дислоцированным в непосредственной близости к украинской границе. В прилегающих к Украине регионах, включая временно оккупированный Крым, в настоящее время находится около 100 тысяч российских военных.
- Перед этим Лавров сообщил, что дальнейшие действия России будут основываться на письменной реакции Запада после переговоров в Брюсселе и Вене. Представитель России на переговорах Сергей Рябков сказал, что не видит оснований для проведения следующего раунда переговоров.
- По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, последняя неделя переговоров на высшем уровне была "проигрышной" для российских планов.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что риск войны в Европе сейчас самый большой со времен распада СССР.