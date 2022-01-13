Россия отказалась "возвращать в казармы" солдат от украинских границ

Российские военные в Крыму в марте 2014 года. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия отказала США в их требовании вернуть российских солдат от украинских границ в казармы.

Источник: российское издание РБК со ссылкой на комментарий Лаврова

Прямая речь Лаврова: "Уже звучит (тезис – ред.) не только про то, чтобы отвести (воинские части – ред.) от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции.

Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать".

Детали: В то же время Лавров оценил переговоры между делегацией России и НАТО в Брюсселе как "деловые".

Он добавил, что формулировки западных стран в чем-то "аррогантны", но спокойны и деловые. Министр выразил надежду, что российские предложения будут осмысливаться американскими дипломатами.

Ранее российские власти уже заявляли, что считают неприемлемыми требования США касательно дислокации российской армии на территории РФ.

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