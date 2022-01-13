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У понеділок в зоні ООС загинули двоє бійців з Дніпра

Четвер, 13 січня 2022, 18:40
У понеділок в зоні ООС загинули двоє бійців з Дніпра
фото: АРМІЯІНФОРМ

Двоє українських військових 23 та 51 років з Дніпра підірвались на невідомому вибуховому пристрої 10 січня.

Джерело: заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова у Facebook

Пряма мова Дмитрової: "Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

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Це трапилось 10.01, Дніпро втратило двох захисників.

Військовослужбовці 25 окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун 23 роки та старший солдат Петренко Валерій 51 рік, повертаються додому".

 
 

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Українська правда
Теми: ДонбасООСвійнаДніпро
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