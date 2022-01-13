В понедельник в зоне ООС погибли два бойца из Днепра

Двое украинских военных 23 и 51 года из Днепра взорвались на неизвестном взрывном устройстве 10 января.

Источник: заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова в Facebook

Прямая речь Дмитровой: "В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

Это произошло 10.01, Днепр потерял двух защитников.

Военнослужащие 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун 23 года и старший солдат Петренко Валерий 51 год, возвращаются домой".