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В понедельник в зоне ООС погибли два бойца из Днепра

Четверг, 13 января 2022, 18:40
В понедельник в зоне ООС погибли два бойца из Днепра
фото: АРМиЯиНФОРМ

Двое украинских военных 23 и 51 года из Днепра взорвались на неизвестном взрывном устройстве 10 января.

Источник: заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова в Facebook

Прямая речь Дмитровой: "В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

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Это произошло 10.01, Днепр потерял двух защитников.

Военнослужащие 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун 23 года и старший солдат Петренко Валерий 51 год, возвращаются домой".

 
 

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Темы: ДонбассООСвойнаДнепр
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