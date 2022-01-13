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Бойовик ОРДЛО отримав 9 років в’язниці з конфіскацією

Четвер, 13 січня 2022, 19:39
Бойовик ОРДЛО отримав 9 років в’язниці з конфіскацією
фото ілюстративне

Уродженця села Червона Поляна Херсонської області, який вступав до лав терористів "ЛНР" та "ДНР", заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури

Деталі: Прокурори довели, що чоловік з жовтня 2014 року по березень 2015 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування "Отдельный казачий батальон имени Ермака" у складі терористичної організації "Луганська народна республіка" та був механіком-водієм бойової машини БТР.

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Після цього з вересня 2015 року по березень 2017 року зловмисник приєднався до іншої терористичної організації – "Донецька народна республіка" та брав безпосередню участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ.

Він керував важкою технікою БТР, вантажним військовим автомобілем "Урал". Також чоловік ремонтував броньовані транспортні засоби та різну техніку військового призначення, виконував інші покладені на нього завдання.

Вирок суду вже набрав законної сили, а початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання громадянина та приведення вироку до виконання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 13 січня командир спецпідрозділу бойовиків ОРДО, який охороняв їхніх російських "кураторів" та військову техніку з РФ, отримав вирок – 8 років тюремного ув’язнення.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнасудОРДЛО
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