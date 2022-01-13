Боевик ОРДЛО получил 9 лет тюрьмы с конфискацией

Уроженца села Красная Поляна Херсонской области, который вступал в ряды террористов "ЛНР" и "ДНР", заочно приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Детали: Прокуроры доказали, что мужчина с октября 2014 по март 2015 добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Отдельный казачий батальон имени Ермака" в составе террористической организации "Луганская народная республика" и был механиком-водителем боевой машины.

После этого с сентября 2015 по март 2017 злоумышленник присоединился к другой террористической организации – "Донецкая народная республика" и принимал непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ.

Он управлял тяжелой техникой БТР, грузовым военным автомобилем "Урал". Также мужчина ремонтировал бронированные транспортные средства и разную технику военного назначения, выполнял другие возложенные на него задачи.

Приговор суда уже вступил в законную силу, а начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания гражданина и приведения приговора в исполнение.

Напомним: 13 января командир спецпідрозділу бойовиків ОРДО, який охороняв їхніх російських "кураторів" та військову техніку з РФ, отримав вирок – 8 років тюремного ув’язнення.