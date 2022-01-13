Вакцинація зменшує ризик смертності в 10 разів – статистика МОЗ

Очільник міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко оприлюднив дані в Україні, згідно з якими ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова Ляшка: "Вже не викликає сумніву той факт, що абсолютно у всіх куточках світу шанси на життя напряму пов’язані з вакцинальним статусом.

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До прикладу, за відкритими даними, у Швейцарії COVID-19 призводить до смерті невакцинованих у майже 22 рази частіше, ніж тих, хто пройшов повний курс вакцинації, у США – від 5 до 7 разів, в залежності від вакцини, у Франції – у 8 разів, зі збільшенням ризику смертельного перебігу хвороби в осіб старшого віку.

Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів".

Деталі: Ляшко повідомив, що станом на кінець грудня серед усіх госпіталізованих вакциновані були лише 11,7%.

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За словами міністра, ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більший у 4,3 рази, ніж у повністю вакцинованого.

Нагадаємо: 6 січня Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.