Вакцинация уменьшает риск смертности в 10 раз – статистика Минздрава

Глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко обнародовал данные в Украине, согласно которым риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь Ляшко: "Уже не вызывает сомнения тот факт, что абсолютно во всех уголках мира шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом.

К примеру, по открытым данным, в Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, при увеличении риска смертельного течения болезни у лиц старшего возраста.

Что касается данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз".

Детали: Ляшко сообщил, что по состоянию на конец декабря среди всех госпитализированных вакцинированы были только 11,7%.

По словам министра, риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного.

Напомним: 6 января Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.