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Коронавірус у світі б'є рекорди за кількістю нових випадків два днів поспіль

П'ятниця, 14 січня 2022, 05:24
Коронавірус у світі б'є рекорди за кількістю нових випадків два днів поспіль
фото: GETTY IMAGES

За попередню добу 13 січня у світі другий день поспіль підтвердили рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За попередню добу у світі підтвердили 3 186 254 випадки захворювання, що на майже 35 тисяч більше за попереднє рекордне значення, яке зафіксували за добу 12 січня.

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Найбільше випадків виявили у США (806 тисяч), Франції (305 тис.), Індії (264 тис.), Італії (184 тис.).

Україна у світовій статистиці 35-га за кількістю нових випадків коронавірусу, проте 10-та за кількістю смертей серед хворих на Covid-19.  

Найбільше летальних випадків у США, Росії та Польщі.

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За весь час пандемії подолали коронавірус 264 017 707 осіб. Наразі нараховується понад 51 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 320 687 118 випадків захворювання і 5 538 809 смертей від Covid-19.

Нагадаємо:

  • За попередню добу 12 січня у світі підтвердили рекордні 3,1 млн випадків захворювання на коронавірус. 
  • 10 січня у світі підтвердили рекордні 2 809 570 нових випадки захворювання на коронавірус.
  • До того попереднй рекорд зафіксували 6 січня 2022 року - понад 2,7 млн випадків Covid за добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019
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