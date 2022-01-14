Коронавірус у світі б'є рекорди за кількістю нових випадків два днів поспіль

За попередню добу 13 січня у світі другий день поспіль підтвердили рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За попередню добу у світі підтвердили 3 186 254 випадки захворювання, що на майже 35 тисяч більше за попереднє рекордне значення, яке зафіксували за добу 12 січня.

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Найбільше випадків виявили у США (806 тисяч), Франції (305 тис.), Індії (264 тис.), Італії (184 тис.).

Україна у світовій статистиці 35-га за кількістю нових випадків коронавірусу, проте 10-та за кількістю смертей серед хворих на Covid-19.

Найбільше летальних випадків у США, Росії та Польщі.

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За весь час пандемії подолали коронавірус 264 017 707 осіб. Наразі нараховується понад 51 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 320 687 118 випадків захворювання і 5 538 809 смертей від Covid-19.

Нагадаємо:

За попередню добу 12 січня у світі підтвердили рекордні 3,1 млн випадків захворювання на коронавірус.

10 січня у світі підтвердили рекордні 2 809 570 нових випадки захворювання на коронавірус.

До того попереднй рекорд зафіксували 6 січня 2022 року - понад 2,7 млн випадків Covid за добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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