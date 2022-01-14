Коронавирус в мире бьет рекорды по количеству новых случаев два дня подряд
За предыдущие сутки 13 января в мире второй день подтвердили рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: За предыдущие сутки в мире подтвердили 3 186 254 случая заболевания, что почти на 35 тысяч больше предыдущего рекордного значения, которое зафиксировали за сутки 12 января.
Больше всего случаев обнаружили в США (806 тысяч), Франции (305 тыс.), Индии (264 тыс.), Италии (184 тыс.).
Украина в мировой статистике 35-я по количеству новых случаев коронавируса и 10-я по количеству смертей среди больных Covid-19.
Больше летальных исходов в США, России и Польше.
За все время пандемии преодолели коронавирус 264 017 707 человек. В настоящее время насчитывается более 51 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 320 687 118 случаев заболевания и 5 538 809 смертей от Covid-19.
Напомним:
- За предыдущие сутки 12 января в мире подтвердили рекордные 3,1 млн случаев заболевания коронавирусом.
- 10 января в мире подтвердили рекордные 2 809 570 новых случаи заболевания коронавирусом.
- Предыдущий рекорд - свыше 2,7 млн. случаев Covid в сутки в мире зафиксировали 6 января.
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