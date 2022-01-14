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Коронавирус в мире бьет рекорды по количеству новых случаев два дня подряд

Пятница, 14 января 2022, 05:24
Коронавирус в мире бьет рекорды по количеству новых случаев два дня подряд
фото: GETTY IMAGES

За предыдущие сутки 13 января в мире второй день подтвердили рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За предыдущие сутки в мире подтвердили 3 186 254 случая заболевания, что почти на 35 тысяч больше предыдущего рекордного значения, которое зафиксировали за сутки 12 января.

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Больше всего случаев обнаружили в США (806 тысяч), Франции (305 тыс.), Индии (264 тыс.), Италии (184 тыс.).

Украина в мировой статистике 35-я по количеству новых случаев коронавируса и 10-я по количеству смертей среди больных Covid-19.

Больше летальных исходов в США, России и Польше.

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За все время пандемии преодолели коронавирус 264 017 707 человек. В настоящее время насчитывается более 51 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 320 687 118 случаев заболевания и 5 538 809 смертей от Covid-19.

Напомним:

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Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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