Путін призначив послом у Білорусь представника Росії у ТКГ
П'ятниця, 14 січня 2022, 14:52
Представника Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, колишнього речника Держдуми РФ Бориса Гризлова призначено послом Росії в Білорусі.
Джерело: указ президента РФ Володимира Путіна, "Медуза"
Деталі: Повідомлення про те, що Борис Гризлов займе посаду посла Росії в Мінську з'явилися у грудні 2021 року.
Передбачається, що Гризлов в перший час поєднуватиме роботу в посольстві та у Тристоронній контактній групі.
Довідково: Борис Гризлов у 2001-2003 роках був міністром внутрішніх справ Росії, потім депутатом чотирьох скликань Держдуми. З 2003 до 2011 року він був спікером Держдуми РФ.
Гризлов очолює вищу раду владної партії "Єдина Росія".