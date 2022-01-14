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Путін призначив послом у Білорусь представника Росії у ТКГ

П'ятниця, 14 січня 2022, 14:52
Борис Гризлов. фото "Єдиної Росії"

Представника Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, колишнього речника Держдуми РФ Бориса Гризлова призначено послом Росії в Білорусі.

Джерело: указ президента РФ Володимира Путіна, "Медуза"

Деталі: Повідомлення про те, що Борис Гризлов займе посаду посла Росії в Мінську з'явилися у грудні 2021 року.

Передбачається, що Гризлов в перший час поєднуватиме роботу в посольстві та у Тристоронній контактній групі.

Довідково: Борис Гризлов у 2001-2003 роках був міністром внутрішніх справ Росії, потім депутатом чотирьох скликань Держдуми. З 2003 до 2011 року він був спікером Держдуми РФ.

Гризлов очолює вищу раду владної партії "Єдина Росія".

Теми: РосіяБілорусьТКГ
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