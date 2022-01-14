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Путин назначил послом в Беларусь представителя России в ТКГ

Пятница, 14 января 2022, 13:52
Путин назначил послом в Беларусь представителя России в ТКГ
Борис Грызлов. фото "Единой России"

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший спикер Госдумы РФ Борис Грызлов назначен послом России в Беларуси.

Источник: указ президента РФ Владимира Путина, "Медуза"

Детали: Сообщения о том, что Борис Грызлов займет пост посла России в Минске появились в декабре 2021 года.

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Предполагается, что Грызлов первое время будет совмещать работу в посольстве и в Трехсторонней контактной группе.

Справка: Борис Грызлов в 2001-2003 годах был министром внутренних дел России, затем депутатом четырех созывов Госдумы. С 2003 по 2011 годы он был спикером Госдумы РФ.

Грызлов возглавляет высший совет "Единой России".

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Темы: РосcияБеларусьТКГ
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