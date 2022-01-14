Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Помер глава СБУ часів Кучми

П'ятниця, 14 січня 2022, 23:42
фото з телеграму андрія деркача

На 83 році життя помер Леонід Деркач, колишній політик, глава СБУ, генерал армії України.

Джерело: нардеп Андрій Деркач у Telegram

Деталі: Про смерть батька Деркач повідомив у соцмережах.

За словами нардепа, відспівування відбудеться 16 січня у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).

Довідково: Леонід Деркач народився у 1939 році в Дніпропетровську (сучасний Дніпро – ред.).

Указом другого президента Леоніда Кучми у квітні 1998 року був призначений головою СБУ, пізніше – народний депутат 4 скликання.

Передісторія: У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти ряду осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач.

Українська правда
Теми: Деркач АндрійКучмаСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Москва знову просить у Заходу "письмову відповідь" на свої запити

Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі

Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну

"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського

Відео, фотоРФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі

Суд відправив за ґрати водія позашляховика, який жорстоко побив чоловіка

Усі новини...
Деркач Андрій
Президент ввів у дію санкції проти Деркача, Пушиліна і росЗМІ
РНБО вводить санкції проти Деркача і низки інших осіб
Нардеп Деркач заявив про підготовку замаху на нього
Останні новини
04:48
США і Канада обговорили "наслідки" для Росії в разі вторгнення в Україну
03:53
У Кремлі заявили, що не мають "жодного стосунку" до кібератаки на українські сайти
02:55
У Росії заарештували ще шістьох хакерів REvil
01:58
Влада Казахстану визнала загибель щонайменше 225 осіб під час протестів
01:17
Іран повідомляє про перші смерті від штаму "омікрон"
00:33
оновленоУ синагозі Техасу чоловік захопив заручників
23:52
Загроза війни: США та Євросоюз спільно готуються жорстко протидіяти Росії
22:56
Москва знову просить у Заходу "письмову відповідь" на свої запити
22:34
Швеція посилює боєздатність через активність РФ у Балтійському морі
21:53
Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі
Усі новини...