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Помер глава СБУ часів Кучми

П'ятниця, 14 січня 2022, 22:42
Помер глава СБУ часів Кучми
фото з телеграму андрія деркача

На 83 році життя помер Леонід Деркач, колишній політик, глава СБУ, генерал армії України.

Джерело: нардеп Андрій Деркач у Telegram

Деталі: Про смерть батька Деркач повідомив у соцмережах.

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За словами нардепа, відспівування відбудеться 16 січня у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).

Довідково: Леонід Деркач народився у 1939 році в Дніпропетровську (сучасний Дніпро – ред.).

Указом другого президента Леоніда Кучми у квітні 1998 року був призначений головою СБУ, пізніше – народний депутат 4 скликання.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти ряду осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач.

Українська правда
Теми: Деркач АндрійКучмаСБУ
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