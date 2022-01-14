Помер глава СБУ часів Кучми
П'ятниця, 14 січня 2022, 22:42
На 83 році життя помер Леонід Деркач, колишній політик, глава СБУ, генерал армії України.
Джерело: нардеп Андрій Деркач у Telegram
Деталі: Про смерть батька Деркач повідомив у соцмережах.
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За словами нардепа, відспівування відбудеться 16 січня у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).
Довідково: Леонід Деркач народився у 1939 році в Дніпропетровську (сучасний Дніпро – ред.).
Указом другого президента Леоніда Кучми у квітні 1998 року був призначений головою СБУ, пізніше – народний депутат 4 скликання.
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Передісторія: У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти ряду осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач.
Українська правда