Умер глава СБУ времен Кучмы
Пятница, 14 января 2022, 22:42
На 83 году жизни скончался Леонид Деркач, бывший политик, глава СБУ, генерал армии Украины.
Источник: нардеп Андрей Деркач в Telegram
Детали: О смерти отца Деркач сообщил в соцсетях.
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По словам нардепа, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).
Справка: Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (современный Днепр – ред.).
Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой СБУ, позже – народный депутат 4 созыва.
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Предыстория: В августе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач.
Украинская правда