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Умер глава СБУ времен Кучмы

Пятница, 14 января 2022, 22:42
Умер глава СБУ времен Кучмы
фото с телеграма андрея деркача

На 83 году жизни скончался Леонид Деркач, бывший политик, глава СБУ, генерал армии Украины.

Источник: нардеп Андрей Деркач в Telegram

Детали: О смерти отца Деркач сообщил в соцсетях.

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По словам нардепа, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).

Справка: Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (современный Днепр – ред.).

Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой СБУ, позже – народный депутат 4 созыва.

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Предыстория: В августе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач.

Украинская правда
Темы: Деркач АндрейКучмаСБУ
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