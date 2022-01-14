Умер глава СБУ времен Кучмы

На 83 году жизни скончался Леонид Деркач, бывший политик, глава СБУ, генерал армии Украины.

Источник: нардеп Андрей Деркач в Telegram

Детали: О смерти отца Деркач сообщил в соцсетях.

По словам нардепа, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).

Справка: Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (современный Днепр – ред.).

Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой СБУ, позже – народный депутат 4 созыва.

Предыстория: В августе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач.