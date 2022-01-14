Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Умер глава СБУ времен Кучмы

Пятница, 14 января 2022, 23:42
фото с телеграма андрея деркача

На 83 году жизни скончался Леонид Деркач, бывший политик, глава СБУ, генерал армии Украины.

Источник: нардеп Андрей Деркач в Telegram

Детали: О смерти отца Деркач сообщил в соцсетях.

По словам нардепа, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).

Справка: Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (современный Днепр – ред.).

Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой СБУ, позже – народный депутат 4 созыва.

Предыстория: В августе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач.

Украинская правда
Темы: Деркач АндрейКучмаСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Британия предоставит Украине противотанковое вооружение

Новости 17 января: возвращение Порошенко, заявление Лукашенко об Украине

Киев начал передарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей Соглашения об ассоциации

Украине угрожает миллионное войско России, а не 100 тысяч – главнокомандующий ВСУ

США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, готовят другие санкции – Handelsblatt

Глава Pfizer: Нынешняя волна Covid-19 может стать последней, требующей ограничений

Все новости...
Деркач Андрей
Президент ввел в действие санкции против Деркача, Пушилина и росСМИ
СНБО вводит санкции против Деркача и ряда других лиц
Нардеп Деркач заявил о готовящемся на него покушении
Последние новости
21:46
обновлено 19:15За вечер "минируют" третью станцию киевского метро
21:35
Британия предоставит Украине противотанковое вооружение
21:06
Новости 17 января: возвращение Порошенко, заявление Лукашенко об Украине
20:55
ЕС разрешил ввоз продукции птицеводства из Украины
20:49
ВИДЕОСемья зама Баканова владеет недвижимостью и автомобилями на 1 млн долларов – СМИ
20:19
Продажа электронных полисов автогражданки приостановлена из-за кибератаки
20:12
Прокуратура инициировала расследование - почему патрульные отпустили водителя, избившего киевлянина
20:01
Испания первой в ЕС ограничит рекламу криптовалюты блогерами в соцсетях
19:53
Официальный курс: гривня пересекла отметку в 28 за доллар и 32 за евро
19:47
Некоторые государственные сайты до сих пор не возобновили работу после кибератак
Все новости...