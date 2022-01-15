Путін повинен вибрати: санкції чи переговори – Білий дім

Ситуація щодо України залежить від вибору від кремлівського керівництва між дипломатичними переговорами і санкціями.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Це залежить від президента Путіна й Росії, щоби визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові діяти незалежно від того, яке рішення вони приймуть".

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"Але в кінцевому підсумку це вибір, який повинні зробити вони".

Деталі: Псакі підкреслила, якщо в Кремлі вирішать вторгнутися в Україну, "це матиме економічні наслідки, які вийдуть далеко за межі тих, що мали місце 2014 року".

Якщо ж у Москві погодяться брати участь у дипломатичних контактах і переговорах, "ми дуже відкриті до цього, і сподіваємося, що вони так і зроблять", – підкреслила речниця Білого дому.

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Що передувало: США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу.

У п'ятницю Головне управління розвідки Міноборони заявило, що має інформацію про підготовку російськими спецслужбами провокацій проти військовослужбовців РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.