Путин должен выбрать: санкции или переговоры – Белый дом
Ситуация в отношении Украины зависит от выбора от кремлевского руководства между дипломатическими переговорами и санкциями.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы действовать вне зависимости от того, какое решение они примут".
"Но в конечном итоге это выбор, который должны сделать они".
Детали: Псаки подчеркнула, если в Кремле решат вторгнуться в Украину, "это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы имевших место в 2014 году".
Если же в Москве согласятся участвовать в дипломатических контактах и переговорах, "мы очень открыты к этому и надеемся, что они так и сделают", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.
Предыстория:
- США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.
- В пятницу Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что располагает информацией о подготовке российскими спецслужбами провокаций против военнослужащих РФ, чтобы обвинить в этом Украину.