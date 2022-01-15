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Путин должен выбрать: санкции или переговоры – Белый дом

Суббота, 15 января 2022, 01:12
фото: Getty Images

Ситуация в отношении Украины зависит от выбора от кремлевского руководства между дипломатическими переговорами и санкциями.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы действовать вне зависимости от того, какое решение они примут".

"Но в конечном итоге это выбор, который должны сделать они".

Детали: Псаки подчеркнула, если в Кремле решат вторгнуться в Украину, "это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы имевших место в 2014 году".

Если же в Москве согласятся участвовать в дипломатических контактах и переговорах, "мы очень открыты к этому и надеемся, что они так и сделают", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Предыстория:

  • США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.
  • В пятницу Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что располагает информацией о подготовке российскими спецслужбами провокаций против военнослужащих РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Темы: СШАРосcияУкраинаПутин


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