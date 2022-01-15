Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Смерть туристки на Говерлі: поліція відкрила провадження

Субота, 15 січня 2022, 19:56
Смерть туристки на Говерлі: поліція відкрила провадження
Рятувальна операція, фото ДСНС

На Прикарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті жінки на Говерлі.

Джерело: повідомлення поліції Івано-Франківської області

Деталі: При сходженні на гору Говерла у суботу одна людина загинула і ще двоє отримали травми. Померла жінка 1965 року народження, обставини події взялися з'ясовувати працівники Нацполіції.

Реклама:

У поліції розповіли, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу троє людей зсунулися в обрив. Внаслідок падіння 57-жінка загинула, а 32-річна жінка і 34-річний чоловік травмувалися, усі вони мешканці Одещини.

Після падіння 32-річна жінка змогла зателефонувати рятувальникам і повідомити про те, що сталося.

Дослівно: "Наразі поліцейські кваліфікують загибель жінки за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок". В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясують всі обставини події для об’єктивного розгляду справи".

ВІДЕО ДНЯ
 

Українська правда
Теми: туризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
туризм
Російський турбізнес констатує майже крах туристичного сезону в окупованому Криму
У Шотландії троє туристів загинули на вузькому гірському хребті
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: