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Смерть туристки на Говерлі: поліція відкрила провадження

Субота, 15 січня 2022, 20:56
Рятувальна операція, фото ДСНС

На Прикарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті жінки на Говерлі.

Джерело: повідомлення поліції Івано-Франківської області

Деталі: При сходженні на гору Говерла у суботу одна людина загинула і ще двоє отримали травми. Померла жінка 1965 року народження, обставини події взялися з'ясовувати працівники Нацполіції.

У поліції розповіли, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу троє людей зсунулися в обрив. Внаслідок падіння 57-жінка загинула, а 32-річна жінка і 34-річний чоловік травмувалися, усі вони мешканці Одещини.

Після падіння 32-річна жінка змогла зателефонувати рятувальникам і повідомити про те, що сталося.

Дослівно: "Наразі поліцейські кваліфікують загибель жінки за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок". В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясують всі обставини події для об’єктивного розгляду справи".

 

Українська правда
Теми: туризм
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