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Смерть туристки на Говерле: полиция открыла дело

Суббота, 15 января 2022, 19:56
Смерть туристки на Говерле: полиция открыла дело
Спасательная операция, фото ГСЧС

На Прикарпатье правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти женщины на Говерле.

Источник: сообщение полиции Ивано-Франковской области

Детали: При восхождении на гору Говерла в субботу один человек погиб и еще двое получили травмы. Умерла женщина 1965 года, обстоятельства происшествия взялись выяснять работники Нацполиции.

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В полиции рассказали, что на синем маршруте при восхождении на Говерлу трех человек снесло в обрыв. В результате падения 57-женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались, все они жители Одесчины.

После падения 32-летняя женщина смогла позвонить по телефону спасателям и сообщить о случившемся.

Дословно: "Полицейские квалифицируют гибель женщины по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". В ходе досудебного расследования правоохранители выяснят все обстоятельства происшествия для объективного рассмотрения дела".

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Украинская правда
Темы: туризм
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