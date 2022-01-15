Смерть туристки на Говерле: полиция открыла дело

На Прикарпатье правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти женщины на Говерле.

Источник: сообщение полиции Ивано-Франковской области

Детали: При восхождении на гору Говерла в субботу один человек погиб и еще двое получили травмы. Умерла женщина 1965 года, обстоятельства происшествия взялись выяснять работники Нацполиции.

В полиции рассказали, что на синем маршруте при восхождении на Говерлу трех человек снесло в обрыв. В результате падения 57-женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались, все они жители Одесчины.

После падения 32-летняя женщина смогла позвонить по телефону спасателям и сообщить о случившемся.

Дословно: "Полицейские квалифицируют гибель женщины по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". В ходе досудебного расследования правоохранители выяснят все обстоятельства происшествия для объективного рассмотрения дела".