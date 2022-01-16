Англія відкриває бустерну вакцинацію для 16- і 17-річних підлітків

Служба охорони здоров’я (NHS) Англії заявила, що з понеділка розширить програму бустерної вакцинації проти COVID-19, щоб охопити 16- і 17-річних.

Джерело: Sky News

Деталі: Близько 40 000 підлітків отримають третю дозу, коли національна служба відкриє таку можливість на початку тижня в рамках останнього етапу програми вакцинації у Великобританії.

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Понад 600 000 осіб цієї вікової групи в Англії вже зробили друге щеплення, і тому зможуть отримати бустерну дозу в найближчі тижні через 3 місяці після другої дози.

Цього тижня NHS буде розсилати запрошення підліткам із заохоченням здійснити онлайн-бронювання для отримання бустеру.

Нагадаємо: Керівництво Всесвітньої організації охорони здоров’я очікують, що до початку весни більше половини жителів Європи можуть заразитися новим штамом коронавірусу "Омікрон".