Англия открывает бустерную вакцинацию для 16- и 17-летних подростков

Служба здравоохранения (NHS) Англии заявила, что с понедельника расширит программу бустерной вакцинации против COVID-19, чтобы охватить 16- и 17-летних.

Источник: Sky News

Детали: Около 40 000 подростков получат третью дозу, когда национальная служба откроет такую возможность в начале недели в рамках последнего этапа программы вакцинации в Великобритании.

Более 600 000 человек этой возрастной группы в Англии уже сделали вторую прививку, и поэтому смогут получить бустерную дозу в ближайшие недели через 3 месяца после второй дозы.

На этой неделе NHS будет рассылать приглашение подросткам с поощрением осуществить онлайн-бронирование для получения бустера.

Напомним: Руководство Всемирной организации здравоохранения ожидает, что к началу весны более половины жителей Европы могут заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон".