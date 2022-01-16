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Англия открывает бустерную вакцинацию для 16- и 17-летних подростков

Воскресенье, 16 января 2022, 05:02
Англия открывает бустерную вакцинацию для 16- и 17-летних подростков
фото: Getty Images

Служба здравоохранения (NHS) Англии заявила, что с понедельника расширит программу бустерной вакцинации против COVID-19, чтобы охватить 16- и 17-летних.

Источник: Sky News

Детали: Около 40 000 подростков получат третью дозу, когда национальная служба откроет такую возможность в начале недели в рамках последнего этапа программы вакцинации в Великобритании.

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Более 600 000 человек этой возрастной группы в Англии уже сделали вторую прививку, и поэтому смогут получить бустерную дозу в ближайшие недели через 3 месяца после второй дозы.

На этой неделе NHS будет рассылать приглашение подросткам с поощрением осуществить онлайн-бронирование для получения бустера.

Напомним: Руководство Всемирной организации здравоохранения ожидает, что к началу весны более половины жителей Европы могут заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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Темы: вакцинация
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