Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Захоплення заручників у синагозі в США: нападника убили

Неділя, 16 січня 2022, 09:52
Скрин з відео рятувальної операції у Коллівіллі

В американському місті Коллівілл, штат Техас, завершилася операція зі звільнення заручників. Чоловіка, який захопив людей, убито.

Джерело: Reuters

Деталі: Начальник поліції Коллівілла Майкл Міллер заявив на брифінгу, що спеціалісти з порятунку заручників увійшли до синагоги та звільнили трьох осіб. Він додав, озброєного зловмисника, який зірвав релігійну службу та утримував людей, вбито.

Місцеві журналісти повідомляють, що незадовго до повідомлення про звільнення заручників, на місці подій було чути вибухи та постріли.

Ізраїльський корепондент опублікував у Твіттері відео рятувальної операції:

Переговори про звільнення заручників тривали понад десять годин. У заручниках спочатку опинилися чотири особи, зокрема рабин. Пізніше, після шести годин переговорів, нападник відпустив одного з них.

За попередніми даними, зловмисник вимагав звільнити пакистанку Аафію Сідіккі, засуджену до 86 років ув'язнення за замах на вбивство громадян та державних службовців США.

Теми: СШАзаручники
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією

В МЗС РФ зменшили рівень вимог щодо нерозширення НАТО

Порошенко про рішення суду: Сценарій Зеленського-неадеквата ще не закінчився

фотоЗеленський зустрівся з Блінкеном

відео, фотоНе арешт: суд наклав на Порошенка зобов'язання

Блінкен у Києві: Путін може вжити агресивних дій у "дуже короткі терміни"

Усі новини...
США
США і Канада обговорили "наслідки" для Росії в разі вторгнення в Україну
У синагозі Техасу чоловік захопив заручників
Загроза війни: США та Євросоюз спільно готуються жорстко протидіяти Росії
Останні новини
18:03
"Дещо ми знаємо трішки глибше": Зеленський пожартував про розвідку США на зустрічі з Блінкеном
17:57
Перевірка COVID-фонду знайшла проблем на 30 млрд грн – Держаудитслужба
17:56
В Україні можуть призупинити планову госпіталізацію через поширення COVID-19
17:51
відеоУ Франківську п'яний "морж" сидів в ополонці 10 хвилин: довелося кликати Нацгвардію
17:40
Офіс президента прокоментував запобіжний захід Порошенку: Політизації справи немає
17:40
фото, відеоПід виглядом інвестування у "крипту" банда обікрала людей на мільйони
17:31
Держсекретар США прокоментував терміни призначення нового посла в Україні
17:23
Торік імпорт яловичини в Україну зріс на 34% – УКАБ
17:07
фото, відеоКабмін "бустернувся"
16:58
У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією
Усі новини...