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Захоплення заручників у синагозі в США: нападника убили

Неділя, 16 січня 2022, 08:52
Захоплення заручників у синагозі в США: нападника убили
Скрин з відео рятувальної операції у Коллівіллі

В американському місті Коллівілл, штат Техас, завершилася операція зі звільнення заручників. Чоловіка, який захопив людей, убито.

Джерело: Reuters

Деталі: Начальник поліції Коллівілла Майкл Міллер заявив на брифінгу, що спеціалісти з порятунку заручників увійшли до синагоги та звільнили трьох осіб. Він додав, озброєного зловмисника, який зірвав релігійну службу та утримував людей, вбито.

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Місцеві журналісти повідомляють, що незадовго до повідомлення про звільнення заручників, на місці подій було чути вибухи та постріли.

Ізраїльський корепондент опублікував у Твіттері відео рятувальної операції:

Переговори про звільнення заручників тривали понад десять годин. У заручниках спочатку опинилися чотири особи, зокрема рабин. Пізніше, після шести годин переговорів, нападник відпустив одного з них.

За попередніми даними, зловмисник вимагав звільнити пакистанку Аафію Сідіккі, засуджену до 86 років ув'язнення за замах на вбивство громадян та державних службовців США.

Теми: СШАзаручники
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