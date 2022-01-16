Захоплення заручників у синагозі в США: нападника убили

Скрин з відео рятувальної операції у Коллівіллі

В американському місті Коллівілл, штат Техас, завершилася операція зі звільнення заручників. Чоловіка, який захопив людей, убито.

Джерело: Reuters

Деталі: Начальник поліції Коллівілла Майкл Міллер заявив на брифінгу, що спеціалісти з порятунку заручників увійшли до синагоги та звільнили трьох осіб. Він додав, озброєного зловмисника, який зірвав релігійну службу та утримував людей, вбито.

Місцеві журналісти повідомляють, що незадовго до повідомлення про звільнення заручників, на місці подій було чути вибухи та постріли.

Ізраїльський корепондент опублікував у Твіттері відео рятувальної операції:

Hostages leaving #Colleyville synagogue after the 12 hour standoff pic.twitter.com/Ma2Wf90VR8 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 16, 2022

Переговори про звільнення заручників тривали понад десять годин. У заручниках спочатку опинилися чотири особи, зокрема рабин. Пізніше, після шести годин переговорів, нападник відпустив одного з них.

За попередніми даними, зловмисник вимагав звільнити пакистанку Аафію Сідіккі, засуджену до 86 років ув'язнення за замах на вбивство громадян та державних службовців США.