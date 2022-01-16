Захват заложников в синагоге США: злоумышленника убили

В американском городе Колливилл, штат Техас, завершилась операция по освобождению заложников. Мужчина, захвативший людей, убит.

Источник: Reuters

Детали: Начальник полиции Колливилла Майкл Миллер заявил на брифинге, что специалисты по спасению заложников вошли в синагогу и освободили троих человек. Он добавил, что вооруженный злоумышленник, сорвавший религиозную службу и удерживавший людей, убит.

Местные журналисты сообщают, что незадолго до сообщения об освобождении заложников, на месте происшествия были слышны взрывы и выстрелы.

Израильский коррепондент опубликовал в Твиттере видео спасательной операции:

Hostages leaving #Colleyville synagogue after the 12 hour standoff pic.twitter.com/Ma2Wf90VR8 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 16, 2022

Переговоры об освобождении заложников продолжались более десяти часов. В заложниках сначала оказались четыре человека, в том числе раввин. Позже, после шести часов переговоров, нападавший отпустил одного из них.

По предварительным данным, злоумышленник требовал освободить пакистанку Аафию Сидикки, приговоренную к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство граждан и государственных служащих США.