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Захват заложников в синагоге США: злоумышленника убили

Воскресенье, 16 января 2022, 08:52
Захват заложников в синагоге США: злоумышленника убили
Скрин из видео спасательной операции в Колливилле

В американском городе Колливилл, штат Техас, завершилась операция по освобождению заложников. Мужчина, захвативший людей, убит.

Источник: Reuters

Детали: Начальник полиции Колливилла Майкл Миллер заявил на брифинге, что специалисты по спасению заложников вошли в синагогу и освободили троих человек. Он добавил, что вооруженный злоумышленник, сорвавший религиозную службу и удерживавший людей, убит.

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Местные журналисты сообщают, что незадолго до сообщения об освобождении заложников, на месте происшествия были слышны взрывы и выстрелы.

Израильский коррепондент опубликовал в Твиттере видео спасательной операции:

Переговоры об освобождении заложников продолжались более десяти часов. В заложниках сначала оказались четыре человека, в том числе раввин. Позже, после шести часов переговоров, нападавший отпустил одного из них.

По предварительным данным, злоумышленник требовал освободить пакистанку Аафию Сидикки, приговоренную к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство граждан и государственных служащих США.

Темы: СШАзаложники
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