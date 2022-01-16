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Докази вказують на причетність РФ до кібератаки на Україну – Мінцифри

Неділя, 16 січня 2022, 13:43
Докази вказують на причетність РФ до кібератаки на Україну – Мінцифри
Фото AFP/Getty Images

16 січня Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.

Джерело: повідомлення відомства

Дослівно: "Станом на зараз можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах.

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Найчастіше кібервійська Росії працюють проти США та України, намагаючись за допомогою технологій похитнути політичну ситуацію. Остання кібератака — один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року.

Її ціль — не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців… Тому закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах".

Деталі: У міністерстві зазначили, що Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжують розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади.

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Мінцифри також наголошує, що "Дія" не зберігає персональні дані українців, а усі вони розміщені "у відповідних реєстрах, які надійно захищені". Застосунок є тільки "мостом" між інформацією з держреєстрів та користувачем.

Нагадаємо:

  • Центр розвідки загроз Microsoft виявив замасковане під програми-здирники шкідливе програмне забезпечення, яке використовувалося при хакерській атаці на урядові мережі України. ПЗ втрутилося в роботу жорстких дисків заражених пристроїв.
  • В Раді нацбезпеки і оборони вважають, що глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на портал "Дія" вчинила група UNC1151, пов’язана з розвідкою Білорусі - країни, що тісно співпрацює з РФ.

Українська правда
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