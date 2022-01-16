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Доказательства указывают на причастность РФ к кибератаке на Украину – Минцифры

Воскресенье, 16 января 2022, 13:43
Доказательства указывают на причастность РФ к кибератаке на Украину – Минцифры
Фото AFP/Getty Images

16 января Министерство цифровой трансформации заявило, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

Источник: сообщение ведомства

Дословно: "По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве.

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Чаще всего кибервойска России работают против США и Украины, пытаясь с помощью технологий пошатнуть политическую ситуацию. Последняя кибератака – одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая продолжается с 2014 года.

Ее цель – не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев… Поэтому призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах".

Детали: В министерстве отметили, что Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжают расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти.

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Минцифры также отмечает, что "Дія" не хранит персональные данные украинцев, а все они размещены "в соответствующих реестрах, которые надежно защищены". Приложение является только "мостом" между информацией из госреестров и пользователем.

Напомним:

  • Центр разведки угроз Microsoft обнаружил замаскированное под программы-вымогатели вредоносное программное обеспечение, которое использовалось при хакерской атаке на правительственные сети Украины. ПО вмешалось в работу жестких дисков зараженных устройств.
  • В Совете нацбезопасности и обороны считают, что глобальную хакерскую атаку на сайты Кабмина и портал "Дія" совершила группа UNC1151, связанная с разведкой Беларуси (которая тесно сотрудничает с РФ).

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