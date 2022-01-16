Доказательства указывают на причастность РФ к кибератаке на Украину – Минцифры

16 января Министерство цифровой трансформации заявило, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

Источник: сообщение ведомства

Дословно: "По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве.

Чаще всего кибервойска России работают против США и Украины, пытаясь с помощью технологий пошатнуть политическую ситуацию. Последняя кибератака – одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая продолжается с 2014 года.

Ее цель – не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев… Поэтому призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах".

Детали: В министерстве отметили, что Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжают расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти.

Минцифры также отмечает, что "Дія" не хранит персональные данные украинцев, а все они размещены "в соответствующих реестрах, которые надежно защищены". Приложение является только "мостом" между информацией из госреестров и пользователем.

Напомним: