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У Києві "замінували" аеропорти і ТРЦ

Неділя, 16 січня 2022, 16:32
У Києві замінували аеропорти і ТРЦ
аеропорт Жуляни, фото УП

Із торгово-розважальних центрів Gulliveг, Ocean Plaza, а також з ТЦ "Універмаг "Україна" евакуювали працівників та відвідувачів через повідомлення про замінування. Також "замінували" аеропорти "Київ" (Жуляни) і "Бориспіль".

Джерело: керівник пресслужби ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага у коментарі Укрінформу, джерела УП

Пряма мова: "До колцентру СБУ надійшла інформація про замінування ТРЦ Gulliveг, "Україна" та Ocean Plaza, тому проводиться перевірка даних об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів та, звичайно, евакуація".

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Деталі: На уточнююче запитання про те, чому при евакуації з ТЦ Універмаг "Україна" у гучномовець оголосили, що в будівлі почалася пожежа, вона пояснила: "Якщо вони включили оголошення про евакуацію на випадок пожежі, просто, можливо, у них немає іншого оголошення, щоб евакуювати людей. Пожежі немає".

Більше деталей: За даними джерел УП, "замінували" також аеропорт "Київ" (Жуляни).

За словами очевидця, до аеропорту нікого не впускали, із літаків, що приземлялися, – не випускали. Територію перевіряли вибухотехніки. 

ВІДЕО ДНЯ

Близько 18:00 до аеропорту почали пропускати людей. 

 
аеропорт "Жуляни", фото УП

Як відомо, саме до аеропорту "Київ" (Жуляни) має прибути в понеділок зранку екс-президент Петро Порошенко, якого звинувачують у державній зраді. Ходять чутки, що в цей час аеропорт можуть "замінувати". 

Сам Порошенко вважає, що літак, яким він прилітає до Києва в понеділок, можуть посадити в аеропорту "Бориспіль" замість "Київ", як заплановано.

Пізніше речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс повідомила Укрінформу, що в Києві правоохоронці проводять перевірку інформації про замінування аеропортів "Київ" (Жуляни) та "Бориспіль".

"Надійшло повідомлення про замінування аеропортів "Київ" і "Бориспіль". Зараз там працюють спеціалісти. Про результати перевірки поки що інформації немає", - сказала вона.

Що передувало: Останнім часом у містах України правоохоронцям дуже часто доводиться реагувати на повідомлення про замінування об’єктів, що виявляється неправдивим. Серед них – торгові центри, станції метро, аеропорти, школи, садочки.

Теми: Київторгівля
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