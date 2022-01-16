Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве "заминировали" аэропорты и ТРЦ

Воскресенье, 16 января 2022, 16:32
В Киеве заминировали аэропорты и ТРЦ
аэропорт Жуляны, фото УП

Из торгово-развлекательных центров Gulliveг, Ocean Plaza, а также ТЦ "Универмаг "Украина" эвакуировали работников и посетителей из-за сообщений о заминировании. Также "заминировали" аэропорты "Киев" (Жуляны) и "Борисполь".

Источник: руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага в комментарии Укринформу, источники УП

Прямая речь: "В колл-центр СБУ поступила информация о заминировании ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza, поэтому проводится проверка данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и, конечно, эвакуация".

Реклама:

Детали: На уточняющий вопрос о том, почему при эвакуации из ТЦ Универмаг "Украина" в громкоговоритель объявили, что в здании начался пожар, она объяснила: "Если они включили объявление об эвакуации на случай пожара, просто, возможно, у них нет другого объявления, чтобы эвакуировать людей. Пожара нет".

Больше деталей: По данным источников УП, "заминировали" также аэропорт "Киев" (Жуляны).

По словам очевидца, в аэропорт никого не впускали, из приземлявшихся самолётов – не выпускали. Территорию проверяли взрывотехники.

ВИДЕО ДНЯ

Около 18:00 в аэропорт начали пропускать людей.

 
аэропорт "Жуляны", фото УП

Как известно, именно в аэропорт "Киев" должен прибыть в понедельник утром экс-президент Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене. Ходят слухи, что в это время аэропорт могут "заминировать".

Сам Порошенко считает, что самолет, которым он прилетает в Киев в понедельник, могут посадить в аэропорту "Борисполь" вместо "Киева", как запланировано.

Позже пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила Укринформу, что в Киеве правоохранители проводят проверку информации о заминировании аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Борисполь".

"Поступило сообщение о заминировании аэропортов "Киев" и "Борисполь". Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока информации нет", - сказала она.

Что предшествовало: В последнее время в городах Украины правоохранителям приходится реагировать на сообщения о заминировании объектов, которые оказываются ложным. Среди них – торговые центры, станции метро, ​​аэропорты, школы, садики.

Темы: Киевторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: