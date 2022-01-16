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В Киеве "заминировали" аэропорты и ТРЦ

Воскресенье, 16 января 2022, 17:32
аэропорт Жуляны, фото УП

Из торгово-развлекательных центров Gulliveг, Ocean Plaza, а также ТЦ "Универмаг "Украина" эвакуировали работников и посетителей из-за сообщений о заминировании. Также "заминировали" аэропорты "Киев" (Жуляны) и "Борисполь".

Источник: руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага в комментарии Укринформу, источники УП

Прямая речь: "В колл-центр СБУ поступила информация о заминировании ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza, поэтому проводится проверка данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и, конечно, эвакуация".

Детали: На уточняющий вопрос о том, почему при эвакуации из ТЦ Универмаг "Украина" в громкоговоритель объявили, что в здании начался пожар, она объяснила: "Если они включили объявление об эвакуации на случай пожара, просто, возможно, у них нет другого объявления, чтобы эвакуировать людей. Пожара нет".

Больше деталей: По данным источников УП, "заминировали" также аэропорт "Киев" (Жуляны).

По словам очевидца, в аэропорт никого не впускали, из приземлявшихся самолётов – не выпускали. Территорию проверяли взрывотехники.

Около 18:00 в аэропорт начали пропускать людей.

 
аэропорт "Жуляны", фото УП

Как известно, именно в аэропорт "Киев" должен прибыть в понедельник утром экс-президент Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене. Ходят слухи, что в это время аэропорт могут "заминировать".

Сам Порошенко считает, что самолет, которым он прилетает в Киев в понедельник, могут посадить в аэропорту "Борисполь" вместо "Киева", как запланировано.

Позже пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила Укринформу, что в Киеве правоохранители проводят проверку информации о заминировании аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Борисполь".

"Поступило сообщение о заминировании аэропортов "Киев" и "Борисполь". Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока информации нет", - сказала она.

Что предшествовало: В последнее время в городах Украины правоохранителям приходится реагировать на сообщения о заминировании объектов, которые оказываются ложным. Среди них – торговые центры, станции метро, ​​аэропорты, школы, садики.

Темы: Киевторговля


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