Третій день поспіль у 12 областях мінують школи й торгові центри
До поліції третю добу поспіль надходять виклики про хибне "мінування" торгово-розважальних центрів та шкіл у різних містах України.
Джерело: повідомлення місцевих управлінь Нацполіції
Деталі: Зранку о 9:16 на електронну пошту поліції Хмельницького надійшло повідомлення про закладену "вибухівку" в школі №6. Через інцидент евакуювали 680 людей.
Поліцейські в результаті перевірки приміщення школи та прилеглих територій не виявили вибухівку.
У Бердянську в Запорізькій області о 8:50 також надійшов емейл про "мінування" 16 шкіл міста, через що евакуювали учнів та педагогів.
Згодом стало відомо про мінування шкіл у двох районах Кривого Рогу. Місцеві журналісти дізналися, що вчителі просили батьків залишити дітей удома, адже в школах працювали вибухотехніки.
Також у різний час поліцейські отримали повідомлення про "вибухівку" в усіх школах Харкова. У більшості з них евакуювали учнів та вчителів.
Анонімні емейли про "замінування" торговельно-розважальних центрів надійшли поліції в Херсоні, Черкасах, Одесі, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві, Вінниці, Миколаєві та Луганській області. Усюди поліцейські проводили евакуацію відвідувачів та персоналу для проведення перевірки.
Передісторія:
- 12 січня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що за добу поліції надійшла інформація про "хибне" мінування близько 600 об’єктів у 9 регіонах України.
- Поліцію повідомили про мінування міжнародних аеропортів "Бориспіль" і "Київ" ім. І. Сікорського. Поліцейські не знайшли небезпечних речовин чи вибухівку.
- Зранку 12 січня надійшов виклик про мінування всіх шкіл Львова. Згодом у Києві "вибухівку" шукали на центральних станціях метрополітену. Жодних підозрілих предметів чи вибухонебезпечних речовин також не виявили.
- 11 січня подібним чином "замінували" всі школи Києва. Після перевірки в поліції не підтвердили правдивість повідомлення.
- На Різдво 7 січня в Києві "мінували" Центральний залізничний вокзал і майже десяток торгово-розважальних центрів. Тоді з усіх місць евакуювали кілька сотень відвідувачів.
- 25 грудня київську поліцію повідомили про "закладену вибухівку" на мосту Патона та у двох великих торгово-розважальних центрів "Блокбастер" і River Mall.