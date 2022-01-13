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Третій день поспіль у 12 областях мінують школи й торгові центри 

Четвер, 13 січня 2022, 15:05
Третій день поспіль у 12 областях мінують школи й торгові центри 
Фото: Радіо Свобода

До поліції третю добу поспіль надходять виклики про хибне "мінування" торгово-розважальних центрів та шкіл у різних містах України.

Джерело: повідомлення місцевих управлінь Нацполіції

Деталі: Зранку о 9:16 на електронну пошту поліції Хмельницького надійшло повідомлення про закладену "вибухівку" в школі №6. Через інцидент евакуювали 680 людей.

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Поліцейські в результаті перевірки приміщення школи та прилеглих територій не виявили вибухівку.

У Бердянську в Запорізькій області о 8:50 також надійшов емейл про "мінування" 16 шкіл міста, через що евакуювали учнів та педагогів.

Згодом стало відомо про мінування шкіл у двох районах Кривого Рогу. Місцеві журналісти дізналися, що вчителі просили батьків залишити дітей удома, адже в школах працювали вибухотехніки.

ВІДЕО ДНЯ

Також у різний час поліцейські отримали повідомлення про "вибухівку" в усіх школах Харкова. У більшості з них евакуювали учнів та вчителів.

Анонімні емейли про "замінування" торговельно-розважальних центрів надійшли поліції в Херсоні, Черкасах, Одесі, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві, Вінниці, Миколаєві та Луганській області. Усюди поліцейські проводили евакуацію відвідувачів та персоналу для проведення перевірки.

Поліцейські біля школи №6 в Хмельницькому
Поліцейські біля школи №6 в Хмельницькому
Фото: ГУ НП у Хмельницькій області
Вибухотехніки перевіряють приміщення крамниць у ТРЦ на Луганщині
Вибухотехніки перевіряють приміщення крамниць у ТРЦ на Луганщині
Фото: Нацполіція в Луганській області
 
Фото: Нацполіція

Передісторія: 

  • 12 січня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що за добу поліції надійшла інформація про "хибне" мінування близько 600 об’єктів у 9 регіонах України.
  • Поліцію повідомили про мінування міжнародних аеропортів "Бориспіль" і "Київ" ім. І. Сікорського. Поліцейські не знайшли небезпечних речовин чи вибухівку.
  • Зранку 12 січня надійшов виклик про мінування всіх шкіл Львова. Згодом у Києві "вибухівку" шукали на центральних станціях метрополітену. Жодних підозрілих предметів чи вибухонебезпечних речовин також не виявили.
  • 11 січня подібним чином "замінували" всі школи Києва. Після перевірки в поліції не підтвердили правдивість повідомлення.
  • На Різдво 7 січня в Києві "мінували" Центральний залізничний вокзал і майже десяток торгово-розважальних центрів. Тоді з усіх місць евакуювали кілька сотень відвідувачів.
  • 25 грудня київську поліцію повідомили про "закладену вибухівку" на мосту Патона та у двох великих торгово-розважальних центрів "Блокбастер" і River Mall.

Українська правда
Теми: поліціяпранкердітиХарківКривий Ріг
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