Третій день поспіль у 12 областях мінують школи й торгові центри 

До поліції третю добу поспіль надходять виклики про хибне "мінування" торгово-розважальних центрів та шкіл у різних містах України.

Джерело: повідомлення місцевих управлінь Нацполіції

Деталі: Зранку о 9:16 на електронну пошту поліції Хмельницького надійшло повідомлення про закладену "вибухівку" в школі №6. Через інцидент евакуювали 680 людей.

Поліцейські в результаті перевірки приміщення школи та прилеглих територій не виявили вибухівку.

У Бердянську в Запорізькій області о 8:50 також надійшов емейл про "мінування" 16 шкіл міста, через що евакуювали учнів та педагогів.

Згодом стало відомо про мінування шкіл у двох районах Кривого Рогу. Місцеві журналісти дізналися, що вчителі просили батьків залишити дітей удома, адже в школах працювали вибухотехніки.

Також у різний час поліцейські отримали повідомлення про "вибухівку" в усіх школах Харкова. У більшості з них евакуювали учнів та вчителів.

Анонімні емейли про "замінування" торговельно-розважальних центрів надійшли поліції в Херсоні, Черкасах, Одесі, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві, Вінниці, Миколаєві та Луганській області. Усюди поліцейські проводили евакуацію відвідувачів та персоналу для проведення перевірки.

Поліцейські біля школи №6 в Хмельницькому Фото: ГУ НП у Хмельницькій області

Вибухотехніки перевіряють приміщення крамниць у ТРЦ на Луганщині Фото: Нацполіція в Луганській області

Фото: Нацполіція

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