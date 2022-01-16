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Порошенко вважає, що його літак можуть посадити в іншому аеропорту

Неділя, 16 січня 2022, 16:14
Порошенко вважає, що його літак можуть посадити в іншому аеропорту
Порошенко у Варшаві 16 січня, фото Севгіль Мусаєвої, УП

Екс-президент Петро Порошенко вважає, що літак, яким він прилітає до Києва в понеділок, можуть посадити в аеропорту "Бориспіль" замість "Жулян", як заплановано.

Джерело: Порошенко на брифінгу в Варшаві

Пряма мова: "Я теж лечу з вами, я не буду поруч летіти на якомусь окремому чартері. Ми з вами летимо лоу-костом, це круто... Чи можуть його (літак – ред.) посадити в іншому аеропорту? Так, можуть, і вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід із Протасевичем (білоруським опозиціонером Романом Протасевичем - ред.) – де, що, куди саджати. Бо це вони літак із "вагнерівцями" не можуть саджати, а літак WizzAir вони можуть саджати. Але я дуже сподіваюся, що цього не станеться".

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Деталі: Порошенко також заявив, що не буде збирати "тривожний чемоданчик" і іншим не радить.

Пряма мова: "Чи зібрав я тривожний чемоданчик? Не зібрав, не збираю і збирати не буду, бо я вважаю, що твоя поведінка програмує майбутнє. Якщо ти готуєшся до перемоги, то отримуєш перемогу, якщо готуєш чемоданчик, то отримуєш чемоданчик. І вам не раджу їх збирати.

Мої принципові позиції за останні роки по відношенню до Путіна були такі: не бійся Путіна точно, не вір Путіну точно і тримай єдність навколо України. Сьогодні, на жаль, все це відноситься на набагато нижчу позицію до Зеленського: не бійтеся Зеленського, не вірте Зеленському і тримайте єдність демократичної опозиції".

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Більше деталей: Відповідаючи на питання, чи не може Росія використати протистояння Порошенка і Зеленського в своїх цілях, екс-президент відповів: "Росія вже дуже активно використовує це питання. Якщо ви подивитеся Соловйова, Кисельова… По всіх цих програмах це сьогодні одна з головних тем. І безумовно, це використовується в пропагандистській боротьбі, і це свідчить про неадекватність і некомпетентність української влади при реалізації цих сценаріїв".

Що передувало: Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Севгіль Мусаєва, Катерина Тищенко, УП
Теми: Порошенко
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